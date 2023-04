VIDEO: Galilea Montijo rompió en llanto al descubrir este detalle en su cuerpo

Recientemente, una de las estrellas en la televisión mexicana ha sacado a la luz una noticia que generó controversia, se trata de Galilea Montijo, quien confesó que formará parte de un nuevo proyecto que la alejaría de “Hoy” luego de 16 años como presentadora principal al lado de Andrea Legarreta, espacio al aire que la ha hecho acreedora de un inmenso cariño por parte del público mexicano,

Como era de esperarse, esta noticia de inmediato desató enorme conmoción entre los seguidores del matutino de Televisa, pues conductora tapatía incluso tiene definida fecha para despedirse de sus compañeros de emisión.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la también modelo otorga detalles respecto al nuevo e importante proyecto que la hará alejarse del programa de revista emitido cada mañana. Ahora “Gali” compartirá créditos con Julián Gil y con un conductor sorpresa en un novedoso proyecto de San Ángel.

Ahora la famosa presentadora ha desatado furor, pero no en relación a sus nuevos planes dentro del ámbito profesional o a su reciente separación amorosa, sino que ahora Gali ha hecho una confesión respecto a un detalle íntimo, pues reveló que lloró al darse cuenta de que su cabello ya tenía canas.

Galilea Montijo rompe el llanto al ver sus canas

“Juventud divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!” Esto dice el famoso poema de Rubén Darío haciendo referencia a esa edad en la que se puede vivir el presente sin preocuparse demasiado por el futuro, un futuro que a Galilea Montijo le genera mortificación al pensarse a sí misma con el cabello cubierto de canas.

Recientemente, a través del programa “Netas Divinas”, las conductoras hablaron sobre el envejecimiento y cómo socialmente las mujeres deben enfrentarse a este tema; fue precisamente en el contexto de la conversación que Montijo externó su postura respecto a crecer y aseveró que lo más importante es envejecer dignamente.

Sin embargo, la querida amiga de Andrea Legarreta hizo aquí la íntima revelación en la que recordó que cuando se descubrió en su inmensa melena la primera cana se puso a llorar e indicó que esto ocurrió hace diez años: “Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron: ‘Gali, tienes una cana´’, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar”, narró la exitosa conductora del programa Hoy.

