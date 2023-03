Sandra Itzel, la rubia de la Sonora Dinamita, derrite la red en mini vestido de primavera

Sandra Itzel, la vocalista rubia de la Sonora Dinamita, dejó a sus millones enamorados con una fotografía que compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, plataformas que conquista con sus mejores looks, como el mini vestido de primavera con el que derritió las redes y generó miles de "likes", además de cientos de halagadores comentarios de sus fans quienes no paran de admirar su belleza.

La artista publica constantemente detalles de su vida en las plataformas digitales, y sobre todo sus atuendos más chic, además de los shows en los que se presenta junto a la agrupación a la que pertenece desde el año 2019. La actriz inició su carrera a los 4 años, con una participación en la telenovela "Mi pequeña traviesa", protagonizada por Michelle Vieth, y desde entonces no ha parado de trabajar, como ella misma lo ha expresado en entrevistas.

Sandra Itzel conquista en coqueto mini vestido

La intérprete se unió a la Sonora Dinamita hace más de 3 años, dando paso a una parte muy importante de su carrera musical. Antes de eso, en 2010 fue una de las participantes del reality de TV Azteca "La Academia Bicentenario". La también actriz, a quien llaman "Barbie", afirma que es un honor formar parte de la agrupación de música tropical, donde puede lucir al máximo su faceta como cantante.

Sandra conquista las redes en vestido de flores. Foto: IG @sandraitzel

"Conejo Rosso mi bebida favorita de @cambalachemex Que gran tarde gracias a @foodguidemexico y @elbuenjoff por reservarme en el mejor lugar ever Pic by la mejor meme: @danielaargain", escribió Sandra Itzel para acompañar una foto que publicó en las plataformas de Meta, en la que se le ve sentada con una bebida en la mano y mostrando un coqueto mini vestido de estampado floral con el que recibió casi 10 mil "me gusta" en Instagram.

La vocalista rubia de la Sonora Dinamita deja ver en sus redes sociales que cuando se trata de looks coquetos para lucir increíble en la primavera, ella es una de las artistas que mejor lo hace, pues sin duda confirma que es una amante de la moda y las tendencias, presumiendo una gran cantidad de estilos, como se observa en otras fotos donde ha posado con mini vestidos que resaltan su esbelta silueta.

Se luce en coquetos atuendos de primavera. Foto: IG @sandraitzel

La cantante, de 29 años, estuvo casada con el actor cubano Adrián Di Monte, conocido por su participación en telenovelas como: "¿Quién es quién?", "Señora Acero" y "La doble vida de Estela Carrillo", así como por ser el ganador de "Reto 4 Elementos", reality del que después fue conductor, y aunque parecían una pareja muy enamorada, en el 2022 se dio a conocer que ya no estaban juntos.

"El privilegio de amar", "Carita de ángel", "Gata salvaje", "Ángel rebelde", "Cielo rojo", "El Talismán", "Rosario", "Cosita linda" y "¿Quién mató a Patricia Soler?", son algunas de las telenovelas en las que Sandra Itzel ha participado y ha enamorado con su belleza y talento, como sucede también en sus cuentas oficiales de redes en donde conquista a sus fans con sus mejores looks, mostrando también bikinis llenos de color.

La cantante presume cuerpazo. Foto: IG @sandraitzel

