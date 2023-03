Andrea Legarreta le hizo el peor comentario que se pudo a Billie Eilish y los fans la culpan de la cancelación del concierto

Andrea Legarreta se convirtió una vez más en blanco de controversia, aunque esta vez no tiene que ver con el fin de su matrimonio sino con la entrevista que realizó a Billie Eilish tan sólo unas horas antes de la fuerte lluvia por la que fue cancelado su concierto en el Foro Sol. Y es que durante la charla la conductora hizo un mal comentario por el que ahora los fans de la cantante se lanzaron contra ella en redes sociales.

La noche de este miércoles 29 de marzo la intérprete de "Bad Guy" realizaría su primer concierto en México como parte de la gira “Happier Than Ever, The World Tour 2023"; sin embargo, esto no fue posible debido a las intensas lluvias que azotaron la capital del país y por las que los organizadores decidieron cancelar el show por la seguridad de la cantante y los fans, entre quienes se encontraba la conductora de "Hoy" junto a sus hijas, Mía y Nina Rubín.

Aunque la también actriz tuvo la oportunidad de estar junto a Billie Eilish tan sólo unas horas antes del caótico concierto, esto como parte de un encuentro de la también compositora con los medios de comunicación entre los que estaba el matutino. Durante la charla Legarreta hizo un comentario por el que algunos fans la culparon de ser "la responsable" de la cancelación del show, pues menciona la lluvia como parte del momento.

“Esperemos que no llueva”, dijo Andrea Legarreta durante la entrevista y de inmediato respondió la cantante deseando que eso no pasara: "Bueno sería algo mágico, no quiero que siga lloviendo porque no quiero parar. Toco madera”. Acto seguido la conductora le recomienda "clavar un cuchillo en la tierra", una practica en México con la que algunas personas consideran que se puede evitar la lluvia en momentos importantes.

Reprograman concierto

Decenas de fanáticos esperaron por más de una hora en medio de la intensa lluvia para escuchar a Billie Eilish, mientras que otros no pudieron llegar al Foro Sol debido al caos vehicular que se desató en la Ciudad de México por el mismo motivo. Pese a ello, la cantante salió al escenario para interpretar de manera acústica los temas “When the party’s over”, “Ocean eyes”, “Everything I Wanted”, “Lovely” y “Happier than ever”.

Luego de ello pidió una disculpa por la cancelación de último momento y prometió que el concierto sería reprogramado: "Sólo tengo tiempo de cantar una más y me sacarán a rastras. Pero los voy a filmar a todos porque son lindos". En redes sociales también compartió un mensaje: "Lamentablemente, el programa de esta noche ha sido cancelado debido a las inclemencias del tiempo. ¡Todos por favor regresen a casa sanos y salvos!”.

Este jueves Ocesa y el equipo de Billie Eilish dieron a conocer que el concierto se realizaría este mismo día y las puertas del Foro Sol se abrirían a partir de las 16:00 horas para los fanáticos que tuvieran su boleto del miércoles, aunque para aquellos cuyo ticket se vio afectado por la lluvia y lo perdieron también existe la opción de reponerlo.

En caso de solicitar un reembolso, los fans también tienen esta alternativa: "Si tus boletos se mojaron y quedaron ilegibles contacta a Ticketmaster a través de su cuenta de Twitter o desde el botón ‘ayuda’ dentro de su sitio web (…) Si deseas un reembolso, una vez publicada la nueva fecha podrás acudir a solicitarlo a partir de una semana después”.

