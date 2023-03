VIDEO | Ben Affleck estalla por rumores sobre él y JLo, se pone a gritar en español

Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood por su historia de amor como sacada de la ficción, aunque no han evitado que surjan rumores que apuntan a problemas en su matrimonio. Ante esto, el actor estalló frente a las cámaras para defenderse y comenzó a gritar en español, mostrando el dominio que tiene en este idioma y desatando risas en redes sociales.

Desde que retomaron su relación luego de casi 20 años, los actores no han dejado de compartir lo enamorados que están con constantes muestras de cariño que son captadas por los paparazzis; además, a través de su sitio web JLo compartió detalles de su inesperada e íntima boda en Las Vegas y, más tarde, imágenes de la lujosa ceremonia que celebraron en grande.

JLo y Ben Affleck en la premier de "Air". Foto: AP

Aunque Ben Affleck se mostró como nunca antes durante la premier de la cinta "Air" que protagoniza y dirige, pues cuando un reportero intentó hacerle algunas preguntas para el programa "El Gordo y la Flaca" él estalló de inmediato y, a manera de broma, comenzó a gritar en español para pedir un alto a los constantes rumores sobre su matrimonio con la "Diva del Bronx".

“Mentirosos, ¿por qué siempre dicen mentiras? No saben nada, digan la verdad. No me importa si estás gorda o flaca tienes que decir la verdad", gritó el actor mostrando el dominio que tiene del idioma y un sentido del humor pocas veces visto por el público ya que la mayoría de los eventos a los que asiste refleja seriedad.

Ben Affleck aprende español

Esta no es la primera vez que el actor de “Batman” demuestra lo bien que habla español, pues durante una entrevista en febrero de 2020 para “Ultra Fiesta” como parte de la promoción para la cinta “The Way Back, fue cuestionado sobre su palabra favorita y reveló cómo fue que aprendió tan bien el idioma.

A los 13 años Affleck vivió durante un año en México para la grabación de un programa de televisión y fue en aquel momento que comenzó su aprendizaje del idioma, pero luego de ello lo perfeccionó tomando clases por algunos meses en la Universidad de Vermont.

En dicha entrevista el protagonista de "Pearl Harbor" también reveló que su palabra favorita en español es "sacapuntas", pues aseguró que le agrada la manera en la que suena y que su significado es muy diferente a lo que se puede entender de ella: "Es una lengua muy linda y bonita".

SIGUE LEYENDO:

Ben Affleck anuncia una gran noticia que llena de orgullo a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez posa completamente desnuda en sesión fotográfica para su nueva línea de zapatos

JLo lució un outfit innovador que causó furor en el final del invierno