Paige Spiranac revela la poderosa razón por la que no hace contenido con hombres

La influencer de golf Paige Spiranac habló abiertamente sobre la presión que enfrenta al relacionarse con famosos y deportistas masculinos, pues no es común que se le vea con hombres en las redes sociales. En una sesión de preguntas y respuestas, Paige sostuvo que se limita para evitar que haya rumores o comentarios sexualizados que surgen cuando colabora con algún deportista.

En varias ocasiones ha denunciado el machismo en el golf. Foto: @_paige.renee.

Spiranac es conocida por su amor por el golf y su pasión por la creación de contenido digital. Recientemente Spiranac habló de su deseo de ofrecer diferentes tipos de contenido a sus seguidores, incluida instrucción de golf de alta calidad y contenido más personalizado, por lo que creó su sitio de suscripción OnlyPaige.

Page está harta de cómo son las cosa

“Cada vez que me relaciono con otro hombre surgen rumores y comentarios de carácter sexual, y siento que eso me impide participar o ser invitada a ciertos eventos en los que hay atletas y famosos masculinos, debido a los rumores y a todo eso… Es tan injusto, y cada vez que me fotografían con otro hombre... los comentarios son asquerosos", mencionó.

El año pasado fue elegida por Maxim como "la mujer más sexy del mundo". Foto: @_paige.renee.

Aseguró que en las redes sociales siempre hay pesimismo, es deprimente, y yo no quiero eso cuando la gente visita mis canales sociales… Quiero que sea divertido, estúpido, provocativo, interesante y sexy. Ya no me importa lo que la gente piense de mí", concluyó en una entrevista para The New York Post..

Es una de las influencer deportivas más destacadas

Spiranac ha demostrado ser una apasionada de los deportes y ha luchado por cambiar la percepción de la industria del golf como un deporte exclusivo para hombres. Además, ha sido elegida como embajadora de Points Bet y está organizando su evento Par-Tee en Augusta, Georgia, antes del Masters.

También suele hablar de otros deportes. Foto: @_paige.renee.

En diversas ocasiones ha hablado de su amor por la creación de contenido digital y ha hecho hincapié en la importancia de ofrecer a sus seguidores una experiencia de alta calidad. A través de su sitio web OnlyPaige, Spiranac está trabajando en la creación de contenido exclusivo que ofrezca una visión más personalizada de su vida.

