Galilea Montijo: el arriesgado escote y el coqueto mini short con el robó miras desde Hoy

Este miércoles 29 de marzo, la guapa conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía con la que dejó más que claro que tiene una envidiable figura a sus 49 años de edad.

Fue ante sus millones de seguidores en Instagram en donde la estrella de Televisa lució de manera espectacular con un coqueto look que la coronó como la más bella de pantalla chica o al menos así se lo hicieron sus fans, quienes se rindieron ante su belleza y sensualidad.

Foto: Instagram/@galileamontijo

Galilea Montijo y su mini short

Después de figurar en la reciente transmisión del matutino de Televisa, Galilea Montijo sorprendió a sus más de 10 millones de seguidores al subir una imagen luciendo con un coqueto look que se robó todas las miradas pues dejó al descubierto su escultural figura.

Desde los pasillos de San Ángel, la también colaboradora de "Netas Divinas" lució su cuerpazo con un outfit que consiste en una blusa de arriesgado escote que complementó con un mini short y unas botas oscuras. Los fans quedaron encantados con la gran figura que tiene.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, más de dos mil me gusta y recibiendo cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que resultan perfectos para la primavera.

"Hermosa", "Espectacular" y "Preciosa", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@galileamontijo

Galilea Montijo, la más bella de Hoy

A sus 49 años, Galilea Montijo se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula gracias al trabajo que realiza como estrella del "programa Hoy", uno de los más vistos en la barra de programación que ofrece Televisa. Además, la tapatía también es una de las figuras principales del programa de Unicable, "Netas Divinas".

SIGUE LEYENDO

Livia Brito pide a los fans que dejen de opinar sobre los cuerpos de los demás: "Todos hemos pasado por eso"

Galilea Montijo: programa Hoy la obliga a convivir con compañera que le cae mal, así fue el incomodo momento