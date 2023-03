Elizabeth Álvarez vuelve a las telenovelas luego del escándalo de infidelidad con Jorge Salinas y su nutrióloga

La nueva telenovela de Nacho Sada, ‘Nadie como tú’, anunció su elenco el viernes 24 de marzo a través del programa ‘Hoy’ y en él estará Elizabeth Álvarez, quien se había tomado un descanso de varios meses debido a una polémica por la infidelidad de su esposo Jorge Salinas con la nutrióloga Anna Paula Guerrero.

Los protagonistas de este melodrama son Karla Esquivel y Brandon Peniche. También participarán en la producción Alejandro Barros, Diego Olivera, Elizabeth Álvarez, Eduardo Santamarina y Paty Díaz. El productor Nacho Sada aseguró que la barra de las cuatro treinta de la tarde es una plataforma para nuevas protagonistas.

En el año 2015, Álvarez tuvo la experiencia de ser madre de mellizos y posteriormente decidió tomarse un tiempo libre de su trabajo para disfrutar de una vida cotidiana. A pesar de esto, continuó siendo activa en las redes sociales y aprovechó la oportunidad para explorar su gran pasión por la cocina en Youtube, en año pasado participó en “La Herencia”.

¿Qué es lo que ha dicho Elizabeth Álvarez sobre la infidelidad de Jorge?

Elizabeth Álvarez habló recientemente de la polémica. En el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz, de 45 años, se dio un momento para hablar con la prensa y reafirmó que tiene un "matrimonio hermoso" de 11 años y descartó que la situación los haya afectado. Insistió en que lo único que les importa es el bienestar de sus pequeños hijos.

“Les digo de corazón que somos un matrimonio sólido, estamos juntos, contentos, es que de verdad, sin comentarios… me seguirán viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiendo helado… Nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, estamos en familia, ¿qué les puedo decir? A lo mejor ustedes están esperando que diga algo malo, que estoy segura de que no, pero es que no es así”, añadió.

¿Qué es lo que pasó?

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas iniciaron su relación en el 2008, durante el rodaje de la telenovela "Fuego en la sangre". Un año después, anunciaron que eran pareja y en el 2011 contrajeron matrimonio. En el 2015, se convirtieron en padres de León y Máxima, sus mellizos. La relación entre ambos fue considerada una de las más sólidas del medio artístico, lo que quedó demostrado tras superar un escándalo en el que se involucró el actor.

En una conocida revista de espectáculos, se publicó que Jorge Salinas estaba engañando a su esposa, Elizabeth Álvarez; entrevistó a una presunta persona cercana al actor, además de mostrar fotos como evidencia de su infidelidad. Según la publicación, Salinas mantuvo una relación con la doctora Anna Paula, pero ella negó haber tenido un idilio con él.

