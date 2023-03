Andrea Legarreta | Así fue el día que Raúl “Negro” Araiza le robó un beso en vivo en el programa Hoy: “¡Qué rico!”

Hace algunos días atrás, Raúl “Negro” Araiza dio mucho de qué hablar debido a que fue señalado de haber acosado a Tania Rincón en pleno programa en vivo durante un abrazo grupal y debido a ello en redes sociales se pidió la cancelación del conductor pues aseguraron que esta no es la primea vez que “se aprovecha” de una de sus compañeras y para comprobar dicho punto revivieron un video donde exhibieron cuando el también actor le robó un beso a Andrea Legarreta, por lo que en esta nota te contamos cómo es que ocurrió aquel lamentable momento.

Toda esta polémica ocurrió en mayo del 2018 dentro de la dinámica llamada “Échate de cabeza” donde Galilea Montijo y Andrea Legarreta tenían que responder a una serie de preguntas de cultura general para evitar que un globo con confeti les explotará sobre su cabeza y la primera en pasar fue la tapatía quien se salvó del castigo y cuando llegó el turno de la expareja de Erik Rubín comenzó a discutir con Raúl Araiza pues supuestamente estaban enojados, pero en un descuido de la presentadora el también actor se le acercó y sin decir ni una sola palabra le propinó un beso en la boca a su compañera de emisión.

Ante el inesperado beso de Raúl “Negro” Araiza, Andrea Legarreta hizo un evidente gesto de sorpresa e incomodidad y luego de quitarse de encima al conductor se llevó las manos al rostro, mientras que el hijo de Norma Herrera se justificó mencionando que así se besaban en las telenovelas y luego de algunas otras bromas el presentador dijo “¡Qué rico!” y continuaron la dinámica, no obstante, el también conductor de “Miembros al Aire” bromeó con besar a otros de sus compañeros como Fernando del Solar, Yanet García y Paul Stanley.

Andrea Legarreta se quedó sin palabras tras ser besada por Raúl Araiza. Foto: Especial

Es importante señalar que, al finalizar la sección, Andrea Legarreta le torció el brazo a Raúl “Negro” Araiza y le propinó una nalgada y aunque lo hizo a manera de juego fue una evidente señal de que no le gustó el actuar de su compañero de emisión, no obstante, este acto no tuvo ninguna consecuencia y todo quedó como una desafortunada anécdota de la televisión abierta mexicana.

Como se dijo antes, gracias a este video y a lo ocurrido con Tania Rincón hace apenas unos días, cientos de usuarios en redes sociales han pedido el despido de Raúl “Negro” Araiza del exitoso matutino de Televisa, donde ya lleva más de una década trabajando.

Raúl Araiza no ha hablado sobre su polémica conducta en "Hoy". Foto: Especial

Cabe mencionar que, ante toda esta polémica Raúl “Negro” Araiza ha optado por mantenerse en silencio, al igual que Tania Rincón y Andrea Legarreta, por lo que se desconoce si la conducta del conductor pueda tener consecuencias.

