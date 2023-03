Susana Zabaleta confiesa que todavía le pide permiso a su papá para tener novio: “Yo sí creo en las costumbres”

Pese a ser una mujer empoderada, de carácter fuerte y completamente independiente, Susana Zabaleta confesó que a sus 58 años de edad todavía tiene que pedirle permiso a su papá para poder tener novio, por lo que las palabras de la talentosa actriz y cantante generaron todo tipo de reacciones en redes sociales y por ello te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Estas declaraciones de Susana Zabaleta fueron emitidas durante su participación en la última emisión de “Montse y Joe” donde al ser recibida por las queridas presentadoras dijeron que había reunión de provincianas, debido a que ninguna de las tres nació en la capital mexicana, no obstante, dicha broma dio pie a que hablaran de sus lugares de origen y fue aquí donde la famosa soprano aseguró que ella era la más provinciana pues provenía de una familia “chapada a la antigua” y para demostrarlo contó que a sus 58 años todavía tiene que pedirle permiso a su papá para tener novio.

“Al abuelo nadie le hace caras, es el macho más macho del mundo, es como de esas películas de señor… en mi casa todavía es, bueno, la última vez que tuve novio me dijo ‘es que quiero conocer a tu familia’ y le dije ‘no, pues tienes que ir a Monclova’, me dijo ‘¿cómo?’ le dije: ‘Sí, tienes que ir a presentarte con mi familia y no sé qué’ y dice, ‘o sea, espérame, ¿le tengo que ir a pedir permiso a tu papá de tener una novia de cincuenta y tantos?’ le dije ‘sí, es así a la antigüita”, mencionó Susana Zabaleta.

Cabe mencionar que, debido a esta situación, sólo decide presentar a sus novios con su familia si es algo realmente serio, además, señaló que está de acuerdo con que su papá tenga que darle el visto bueno a sus novios pues en ocasiones su progenitor puede advertirla sobre situaciones que ella no puede ver por estar enamorada y hasta contó que en alguna ocasión la opinión de su padre afectó una relación que tuvo, pero al final se dio cuenta de que su papá había tenido razón.

Susana Zabaleta tiene 58 años de edad. Foto: Especial

“Si quiero algo serio, sí, la gente tiene que ir a presentar los respetos, una vez mi papá dijo de un novio argentino que tuve, ‘este argentinito listo, no me gusta para nada’ y yo ‘pu*a madre, ok, está bueno’ y sí tenía razón, claro que afectó su comentario, pero cuando estás enamorada algo ven que no ves tú y dices ‘a saber por qué lo está diciendo el viejo’”, sentenció.

Cabe mencionar que, Susana Zabaleta reiteró que en su familia hay costumbres bien establecidas pues hay protocolos que no se pueden romper pues de lo contrario sería una falta de respeto para su padre, a quien calificó como “el más macho de los machos”.

“Yo sí creo en las costumbres, soy muy de la familia, lo que se tiene que hacer, las Navidades… hay códigos de educación que no se pueden romper y mis hijos los conocen”, finalizó Susana Zabaleta.

