Kristal Silva: el arriesgado baile que hizo en VLA y que puso en peligro su matrimonio

La guapa conductora de "Venga La Alegría", Kristal Silva se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de realizar un atrevido baile de reguetón que no pasó desapercibido para nadie, robando las miradas de todos los televidentes.

En plena transmisión en vivo, la famosa nacida en el estado de Tamaulipas robó millones de suspiros después de mostrar sus mejores movimientos, los cuales recibieron un sin fin de halagos de parte de los seguidores del matutino y de los presentes.

Fue en la sección "Capi Notas" en donde Kristal Silva dejó más que claro que es una de las famosas con mejor cuerpazo al presentarse con un hermoso vestido que resaltó sus envidiables curvas y dejó al descubierto sus tonificadas piernas. Todos se rindieron ante su belleza.

En el programa "Venga La Alegría" de este jueves 2 de marzo, El Capi Pérez colocó varios letreros en las espaldas de sus compañeros para conocer sus oscuras "pasiones". En el turno de Kristal Silva fue cuando se encendió el foro de televisión.

Resulta que la exreina de belleza fue exhibida por su compañero ya que le colocó un letrero que muestra su gran pasión por el reguetón. Incluso detalló que debido a este tipo de bailes puede llegar a divorciarse, dejando en shock a todos.

"No me pongan perreo porque me divorcio", le pusieron a Kristal Silva en la espalda.