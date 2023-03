Anette Cuburu confirma que después de los 40 años se puede lucir increíble en un mini vestido satinado

Anette Cuburu robó miradas y suspiros con el look que dejó ver este miércoles en "Venga la Alegría". El atuendo que la guapa conductora compartió también en sus redes sociales fue perfecto para confirmar que después de los 40 años se puede lucir increíble en un look brillante, pues se lució en un mini vestido satinado con el que destacó su silueta esbelta y estilizada, dando cátedra de moda paras las mujeres maduras.

La conductora, de 47 años, inició en el medio artístico con el grupo musical "Éxtasis", y hoy se posiciona como una de las consentidas del matutino de la televisora del Ajusco, pese a los rumores de su salida que se dieron a principios de año, pues en el programa se confirma como una de las fashionistas, imponiendo con su estilo fresco y moderno, sobre todo cuando se trata de prendas cortas y ajustadas.

Anette Cuburu impone estilo en vestido satinado

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de admiradores, la presentadora compartió un par de fotos en las que se le ve luciendo el atuendo que llevó al programa este miércoles, un look elegante con el que cautivó a sus fans, ya que recibió una gran cantidad de "me gusta" y comentarios halagadores como: "Que mujer tan sexy", "Guapísima la más", "Qué hermosa sonrisa tienes, my princesa azul preciosa Anette" y "Las palabras sobran sobre tú belleza besos".

Anette conquista en coqueto vestido satinado. Foto: IG @anetteoficial

"Mitad de semana en el mejor programa @vengalaalegria SU FAMILIA DE LA TELE!!! Maquillaje @karimaquillaje Peinado @paty_auresa Stylist @marichu19 FOTO @sergiotorressa", fue el texto que escribió la conductora para acompañar la publicación en la plataforma de Meta, en la que se lució con su atuendo de tono azul acero, con el que confirmó que las mujeres mayores de 40 años pueden brillar con sus looks.

En las dos postales se puede ver a Cuburu sentada en una silla blanca, luciendo sus torneadas piernas en un mini vestido que destaca por su confección en tela satinada, pieza que llama la atención por su diseño elegante de mangas largas y plisado en la falda, conjunto perfecto para resaltar belleza y elevar las tendencias de la temporada de primavera-verano para las mujeres llamadas maduras.

La conductora de VLA da clases de moda. Foto: IG @anetteoficial

Anette, originaria de California, Estados Unidos, da cátedra de estilo para las mujeres que pasan de los 40 años y confirma que cuando se trata de derrochar estilo ella es una de las favoritas, pues además de destacar con sus modernos atuendos, llama la atención por confirmar que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de presumir la silueta, pues a sus 47 años impone con sus atuendos.

La presentadora, que tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera en un programa de venta de productos por televisión, en el año 1998, y también es recordada por su aparición en telenovelas como "El Candidato", protagonizada por Humberto Zurita y Lorena Rojas, sin embargo, ha sido su faceta como conductora en el matutino con la que ha ganado el cariño del público.

