Mariela Vicenzi: la guapa maestra argentina que la rompe en Instagram

Una de las modelos argentinas que la está rompiendo en redes sociales es Mariela Vicenzi, esto se debe indiscutiblemente a su belleza física y carisma. Tan solo en TikTok ya cuenta con un millón de seguidores en tanto que en Instagram ya suma 376 mil.

La atractiva joven se autodenomina profesora en varias de sus publicaciones; sin embargo, no ha dicho exactamente de qué. En general suele ser muy reservada con su vida personal y datos como su edad, lugar de residencia, nivel de estudios y orientación sexual son desconocidos para sus fans.

En sus fotos ha aparecido con sexys bikinis en diferentes colores. Foto: Ig/

marielavicenzi

Con su coqueta lencería ha encendido la temperatura de sus seguidores. Foto: Ig/marielavicenzi

Pese a lo discreta que es sobre su vida privada, en 2022 estuvo envuelta en una polémica, ya que en un video que se viralizó en internet, aseguró que el tema de Mi Bebito Fiu Fiu del productor peruano Tito Silva, es de ella. En ese clip, la bella modelo señaló que le robaron la letra y exigía que se hiciera justicia.

“Hola gente ¿cómo están? Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero debido a que me robaron una canción que es Mi bebito Fiu Fiu, les vengo a mostrar que yo soy la cantante. La pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó, les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”, señaló en el video.

Mariela ha compartido imágenes en las que demuestra no necesita maquillaje para lucir bella. Foto: Ig/marielavicenzi

La modelo argentina ha sido muy discreta con su vida personal. Foto: Ig/marielavicenzi

La guapa modelo comenzó a publicar en Instagram el 14 de marzo de 2016. En sus inicios luce notoriamente más niña e incluso aparece con el uniforme del colegio. Fue hasta diciembre de 2018 que Mariela comenzó a lucir su atractivo físico con fotos en traje de baño y escotes más pronunciados.

Sus fotos y videos han generado más de 40 mil likes por parte de sus fans y cientos de comentarios, entre algunos de los que se pueden leer en Instagram se encuentran: "Con una profe así si dan ganas de estudiar", "Con una maestra como tú repetía año para volver a verte todos los días" y "Dios mío por favor SOS hermosa bombón SOS una belleza SOS una obra de arte".

Sus fotos y videos han generado más de 40 mil likes por parte de sus fans. Foto: Ig/marielavicenzi

En su cuenta de TikTok ha compartido videos en los que modela diversos bikinis en colores amarillo, blanco con brillos, salmón, beige y negros muy sexys, con los que deja ver sus lindos atributos físicos y además explota su sensualidad.

