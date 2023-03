Luis Ángel "El Flaco" Elizalde fue hospitalizado de emergencia, este es su actual estado de salud

Luis Ángel "El Flaco" Elizalde fue hospitalizado de emergencia este martes 14 de marzo cuando se encontraba haciendo actividades en Monterrey, Nuevo León. En redes sociales se difundieron imágenes del cantante de regional mexicano en una cama de un nosocomio, lo que provocó que sus fanáticos se preocuparan por él, sin embargo, para tranquilizarlos, sus representantes enviaron un comunicado de prensa en el que actualizaron sobre su estado de salud.

El intérprete de "Y si se quiere ir" se encontraba en la ciudad regiomontana para hacer promoción a sus próximas presentaciones en el norte del país, sin embargo, comenzó a tener fuertes malestares estomacales, por lo que fue llevado al Hospital Ángeles Valle Oriente, ubicado en San Pedro Garza García, en donde los médicos le realizaron algunos estudios para conocer qué era lo que estaba provocando sus síntomas y descartar cualquier complicación, así lo informó en un primer comunicado el sello discográfico LAR Music.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Ángel "El Flaco"?

Durante la tarde, el ex integrante de Los Recoditos publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que mostró que estaba estable y había recibido el cariño de sus admiradores. En una de sus historias de la plataforma de Meta, el cantante subió una imagen desde el cuarto de hospital mostrando un ramo de flores amarillas y colocó un subtítulo que decía "El que no me quieren mis fans, me dicen", lo que comprueba que sus seguidores estaban muy preocupados por su estado de salud.

"El Flaco" se muestra estable Foto: Captura de pantalla

Más tarde, por la noche, sus representantes volvieron a lanzar un comunicado en el que revelaron que de acuerdo a los estudios, "El Flaco" sufrió una deshidratación y gastroenteritis aguda, esta última es una infección intestinal que puede provocar diarrea, calambres, náuseas, vómitos y fiebre. El sello discográfico explicó que esto se debió a la carga de trabajo que ha tenido en las últimas semanas, pero que en estos momentos ya se está tomando un tiempo para recuperarse.

"Informan doctores que debido al trabajo excesivo que ha tenido en las últimas semanas, sufrió una deshidratación y gastroenteritis aguda, por lo que ya está reposando", se lee en el desplegado que colocaron en redes sociales, en el que también se explicó que aunque cancelaron sus actividades promocionales en Monterrey, Nuevo León, se realizarán los eventos pautados en el próximo fin de semana: 17 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua; 18 de marzo en Monterrey, y 19 de marzo en San José de Gracia, Michoacán.

En el comunicado también agradecieron las muestras de cariño por parte de sus fanáticos y recordaron que en los últimos días, "El Flaco" ha tenido una agenda muy apretada debido a su gira "El Tour de las Américas", con el que ha llegado a diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica. Asimismo, próximamente estrenará el video de nuevo sencillo que fue grabado en Colombia, Mazatlán y San Luis Potosí.

Luis Ángel "El Flaco" sufrió una deshidratación y gastroenteritis aguda IG @larmusicoficial

