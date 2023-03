V de BTS recibe carta de una ARMY mexicana y así reaccionó

El miembro de BTS, V intentó alejarse de su carrera como integrante de la banda de k-pop para ser parte de los empleados del restaurante de la serie “Jinny's Kitchen”, sin embargo, el artista no puede engañar al ARMY, que lo conoce a la perfección y lo distingue de inmediato, así quedó en evidencia cuando una fan mexicana lo reconoció y le envió una carta que llegó hasta sus manos y lo hizo reaccionar de una forma tierna.

Este viernes 10 de marzo se transmitió el tercer capítulo de la serie coreana también conocida como "Seo Jin's", en donde el cantante de Bangtan volvió a ser descubierto por uno de los comensales que entró al restaurante ubicado cerca de la laguna de Bacalar, en Quintana Roo. Hay que recordar que previamente, Taehyung, nombre real, fue reconocido por un grupo de hombres que aseguraron que "estaba carita", dejando claro que es un joven atractivo.

Así reaccionó Taehyung a la carta de amor de una ARMY mexicana

A pesar de que Tae, como le dicen de cariño al idol, la mayoría de las veces está ayudando en la cocina y esporádicamente sale a atender las mesas, una de sus fanáticas que asistió al restaurante notó su presencia y no pudo perder la oportunidad de decirle cuanto lo "amaba". La joven miembro del ARMY tomó lo que parecía el ticket para escribirle un mensaje al integrante de BTS, quien actualmente está enfocándose en su carrera como actor y solista.

Fue Lee Seo Jin el que encontró la nota de la joven admiradora al limpiar la mesa, al notarla y ver que era para V, le dijo a Choi Woo Shik, amigo del cantante y también miembro de la serie, que se la entregara. "I love so moch, Kim Taehyung" (Te amo mucho Kim Taehyung) , se podía leer en el escrito que dejó la fan mexicana. Al llegar a las manos de intérprete de "Christmas Tree", y observar qué era lo que decía, no pudo contenerse y soltar una risa nerviosa.

Como era de esperarse la reacción del cantante, de 27 años, se hizo viral en redes sociales como Twitter y TikTok, en donde muchas fanáticas admiran la valentía de la joven para dejarle una nota declarando su amor y también reconocen que fue muy respetuosa al no invadir su espacio personal. De igual forma, se pueden leer algunos comentarios en los que envidian la suerte que tuvo, ya que el programa se grabó con mucha discreción y muy pocos supieron donde se construyó el restaurante.

En tanto, mientras en Corea del Sur los capítulos se transmiten por la cadena tvN, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, así como Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam estarán disponibles en Amazon Prime Video. Por su parte, los fanáticos de BTS de América Latina y México podrían disfrutar de estos episodios hasta el verano, por lo que están pidiendo a la plataforma que cambie la fecha.

Tae ríe al ver la nota de amor que le dejó una ARMY mexicana Foto: Captura de pantalla

