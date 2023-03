“Parejita” López asegura que Yulianna Peniche terminó con él por televisión: "Yo nada más ví en un programa que ya habíamos tronado"

Fue en junio del 2022 cuando la actriz Yulianna Peniche confirmó a través del programa matutino Hoy que se encontraba soltera, esto al dar por terminado su relación amorosa y compromiso matrimonial con el exfutbolista José Luis López Monroy mejor conocido solamente como “Parejita” López.

Ante esta situación, a casi un año de esta noticia es el mismo deportista quien reveló cómo fue su ruptura con la actriz quien es recordada como “la maldita lisiada” por su participación en la telenovela “María la del barrio”, pues asegura que él no sabía nada y se enteró a través de la televisión.

“Parejita” López no sabía que había terminado con Yuliana Peniche

Fue a través de una entrevista con la locutora Paola Sasso para su programa Lalala Show que el también ex participante de Exatlón México dio todos los detalles de su ruptura con Yulianna Peniche con quien participó en un reality de parejas y hasta tenía planes de boda.

De acuerdo con López él no sabía nada de su ruptura con Peniche pues ésta tomó la decisión de terminar y hacerlo público a través del Programa Hoy mientras ella participaba en el concurso interno de la emisión “Las Estrellas Bailan en Hoy”,

“Ella llegó a su acuerdo…(¿ella solita, qué te dijo?), sí, nada, yo nada más ví un video en un programa que ya, que ya habíamos tronado y yo así de ‘ah ok’”, comenzó a contar “Parejita” López

De acuerdo con el exfutbolista, Yulianna Peniche antes de dar estas declaraciones al programa Hoy no habló antes con López al respecto de su relación y su decisión de dar por terminado su romance y compromiso, además “El Parejita” López contó que tenían unos 10 meses separados, pero que aún no habían terminado.

“Nada, en el momento que yo lo escuche… y yo lo escuché por mi familia, porque ellos fueron los que escucharon ese video y me lo pusieron y me dijeron: ‘Oye, ¿qué ya tronaste..?’ y yo ¿con quién?, y ya ponen el video de la entrevista que le hicieron, ella estaba en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ y de repente la entrevistan, ella llorando y todo dio que ya habíamos terminado y dije: ‘ah, ya terminamos, ok’ y así le hice porque así soy, listo vámonos y ya”, confesó “Parejita” López

Finalmente Sasso cuestionó al deportista si luego de estas declaraciones de la actriz la buscó para hablar o si bien ya no se habían encontrado en otro lado y “Parejita” López aseguró que él ya no tuvo la intención de buscarla, sin embargo, semanas después sí se la encontró en un evento en donde no hablaron pero un día después de esto si pudieron pláticar al respecto.

Cabe señalar que “Parejita” López no dio detalles de lo que platicaron aquella ocasión, sin embargo, evidentemente una reconciliación no hubo pues desde que Peniche anunció su separación ellos no han vuelto a estar juntos.

Así fue como Yulianna Peniche anunció su ruptura con “Parejita” López

Tal y como lo mencionamos al inicio de esta nota, fue en junio de 2022 cuando Yulianna Peniche evidentemente triste, compartió con la producción de Hoy que decidió terminar su relación con el futbolista debido a que no tenían la misma meta ya que aunque estaban comprometidos no había planes de boda.

La actriz a quien se le conoce como “la maldita lisiada” por su participación en la telenovela “María la del barrio” reveló que “la vida sigue” y desde que terminó su relación amorosa y compromiso matrimonial con “Parejita” López ya no usa el anillo que éste le dio.

De acuerdo con Peniche, aunque el deportista le dio el anillo desde hace dos años jamás hubo planes de boda por lo que decidió que su relación ya no iba para ninguna parte, además la actriz reveló que ella y su ahora exnovio nunca vivieron juntos.

bmz