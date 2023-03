María Chacón: 2 bikinis negros con los que demuestra desde la playa que la elegancia la acompaña

María Chacón de 31 años es una de las actrices que presume sus viajes a la playa, la celebridad tiene varias publicaciones en su cuenta oficial en Instagram en donde se ve posando en la arena, en algún yate o con el mar de fondo y aunque tiene decenas de trajes de baño o bikinis, cuando opta por algunos en tono negro los comentarios en las publicaciones se disparan.

Según Vogue, la revista especializada en moda y estilo, el vestir de color negro tiene como significado “compromiso”, pero además hay quienes lo catalogan como ejemplo de elegancia y sofisticación, pues lejos de ser un tono serio cuando se utiliza en la playa ya se describe como una apuesta de moda, pues este 2023 recibe el sello de aprobación de los expertos.

La famosa también tiene como favoritos otros colores que destacan con su estilizada figura y tono de piel, además el estilo de las prendas cambia, en ocasiones opta por bikini tipo “brasileño”, “halter” o algún conjunto de una sola pieza ya que con todos luce bien y le favorecen, esto referente a los comentarios de las personas que siguen su carrera de cerca.

María Fernanda Chacón Romo, nombre completo de la celebridad es originaria de Ensenada, Baja California, uno de los destinos con playa de México por lo que siempre ha estado presente su gusto por el sol, la arena y el mar. Aunque hay que recordar que desde pequeña emigró a la Ciudad de México ya que fue una de las participantes del programa infantil “Código F.A.M.A.” en su edición del 2003.

Recientemente la actriz y cantante dio a conocer que ya salió en Amazon Prime Video la nueva temporada de uno de los proyectos de los que forma parte, se trata de “Como vivir soltero”, una serie en donde da vida a Samantha y en los que asegura estar feliz por todo lo bueno que aporta a su carrera.

“Ya salió el tráiler de la NUEVA TEMPORADA de @comosobrevivirsoltero y yo no podría estar más emocionada. Samantha es uno de los personajes que más he disfrutado hacer además del gran equipo y las personas maravillosas con las que compartí e hicieron esto posible. Ojalá lo disfruten y no se pierdan las locuras de su tóxica favorita en esta 3era temporada por @primevideomx QUE EMOCIÓN!!!”, escribió María Chacón en un video que está disponible en su cuenta y en donde se ven algunas escenas.