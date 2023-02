Jennifer López se suma a la tendencia de los pantalones baggy y botas de obrero

La artista Jennifer López, es dueña de una fama y éxito internacional gracias a su gran talento y pasión por lo que realiza, posee una larga carrera en la música con muchos premios importantes ganados y también en la actuación en donde ha formado parte de exitosas películas que le han permitido llegar lejos.

Actualmente, JLo se encuentra casada con quien fue su amor de joven el también actor Ben Affleck, con quien ha logrado forjar un hermosa familia ensamblada con los hijos de ambos e incluso Seraphina hija de Ben y Emme hija de López poseen una linda amistad entre ambas y se demuestran cariño.

Hermosa Jennifer López. Fuente: Instagram jlo

Hace muy poco, se conoció como Jennifer controla a su pareja de que no consuma alcohol, que recordemos anteriormente Ben tenía problemas con la bebida por lo que hace 20 años atrás juro no tomar más y por lo tanto JLo es la encargada de probar lo que está tomando para corroborar que no tenga una recaída.

Recientemente, López ha marcado tendencia en la moda con un nuevo atuendo y se trataría de los nuevos pantalones baggy, que serán furor dentro de un corto tiempo. La cantante fue vista caminando por las calles de Los Ángeles con este increíble look e incluso lo combino con unas botas marrones de obrero.

JLo, se mostró caminando por las calles con un increíble estilismo:

JLo, sin dudas marcó tendencia con pantalos baggy. Fuente: Twitter showmundialshow

Sin dudas, la Diva del Bronx siempre logra destacarse en todo lo que realiza e incluso si de moda se trata, sus seguidores han demostrado su fascinación por la artista. Actualmente, JLo cuenta con más de 234 millones de fanáticos que la siguen y acompañas desde siempre.

