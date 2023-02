Pablo Lyle: tras recibir sentencia de 13 años, su defensa apelará decisión de la jueza

La defensa de Pablo Lyle apelará la decisión de la jueza de Miami, Florida, tras recibir una sentencia de 13 años por el homicidio de involuntario de Juan Ricardo Hernández, así lo confirmó a medios el abogado del actor Phill Reizenstein, quien aseguró que le parece injusto que el actor pase 5 años en la cárcel y 8 en libertad condicional. El litigante dio algunos detalles de cómo será el proceso y las razones que motivaron a esta nueva acción para que su cliente pueda estar con su familia próximamente.

El 3 de febrero, la jueza Marisa Tinkler Mendez dictó la sentencia para el protagonista de "Mirreyes vs Godínez", en la que indicó que el actor pasará 5 años en una prisión de Miami; sin embargo, sus abogados aseguran que esta es una pena injusta debido a que sostienen que el actor actuó en defensa de su familia. El jurista indicó al programa Ventaneando que apelará, ya que destaca que es inocente y que no tenía la intensión de lastimar al señor.

Defensa de Pablo Lyle apelará a sentencia de 13 años

“Por supuesto que vamos a apelar. Él es inocente, no rompió las leyes del estado de Florida, él solo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de quince años para alguien que no tiene antecedentes”, destacó Reizenstein en entrevista con el programa de espectáculos, en donde dijo que entiende el sufrir de los familiares de la víctima, sin embargo, puntualizó que las autoridades tienen que apegarse a la ley, no a los sentimientos de "venganza", ya que destacó que el cubano, que perdió la vida en 2019 por un golpe del actor, también tuvo responsabilidad.

“Había niños en ese carro. Pregúntense esto ¿Estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado del automóvil? Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de auto y se bajen a golpear ventanas y aterró a los niños. El señor Hernández, lamentablemente, fue quien provocó este incidente”, insistió el abogado de Pablo Lyle, quien reiteró algo que había comunicado su colega David Oscar Marcus, que destacó que en estos 30 días presentarán su requerimiento.

Asimismo, sus familiares, su esposa, Ana Araujo, y su hermana, Sylvia Lyle, confirmaron que apelarían a la sentencia del juez, sin embargo, no quisieron dar detalles al respecto. Al parecer todo lo dejarán en manos de los abogados, quienes tratarán de evitar que el actor siga en prisión, después de que fuera capturado en 2019 y pasara alrededor de 3 años detenido esperando su juicio por el homicidio involuntario.

El actor seguirá su proceso en la cárcel Foto: Especial

Este 3 de febrero el actor Pablo Lyle recibió una sentencia de 13 años, (5 en prisión y 8 en libertad condicional) tras ser declarado culpable por homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien falleció el pasado 2019 después de recibir un golpe por parte del actor. Mientras la fiscalía pedía la pena máxima para el histrión mexicano, es decir, 15 años, la defensa solicitó poco más de uno.

