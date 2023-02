Pablo Lyle es sentenciado a 13 años y estas fueron sus conmovedoras palabras: "Con todo mi corazón lo siento mucho"

El actor mexicano de 36 años Pablo Lyle se encuentra en el centro de los reflectores este viernes 3 de febrero debido a que recibió su sentencia tras ser declarado culpable por homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien perdió la vida el pasado 2019 después de recibir un golpe por parte del actor. Mientras la fiscalía pedía la pena máxima para el histrión mexicano, es decir 15 años, la defensa solicitó poco más de un año.

El artista escénico se encuentra detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) de Miami-Dade, debido a que el año pasado la la jueza Marisa Tinkler Méndez lo declaró como responsable de la muerte del hombre de origen cubano, pues tras una pelea por un problema de tránsito el mexicano lo golpeó dejándolo inerte en el suelo, a pesar de que fue llevado al hospital, días después perdió la vida, por lo que Lyle enfrentó cargos por homicidio involuntario.

Ante las acusaciones, la tarde de este viernes el histrión ofreció sus mas sinceras disculpas a los familiares del fallecido: "Con todo mi corazón lo siento mucho, yo no tenía nada contra el señor Hernández, no pensé que fuera a afectar a mi familia, aprendí una lección muy importante, enorme y estoy seguro que muchos más la aprenderán (...) Sé que ustedes perdieron a alguien muy importante y también sé que no hay nada que yo pueda hacer para traerlo de regreso", puntualizó antes de que el poder judicial continuara en análisis de su caso.

Dictan sentencia para el actor mexicano Pablo Lyle

Luego de una extensa revisión de la defensa legal del famoso nacido en Mazatlán, Sinaloa, la jueza aseguró "La defensa presentó un argumentó válido para reducir la sentencia" luego de que el abogado de Lyle reveló que "el actor no se bajó del vehículo para buscar un pleito, se bajó para defender a su familia, él se baja del auto como recordará su señoría para tratar de volver al vehículo porque él auto estaba en movimiento sin nadie al volante, en este momento el pasó a ver al señor Hernández como un peligro para su familia", aseveró el defensor legal del mexicano.

Tras el argumento expuesto ante la ley por parte de la defensa del acusado, la jueza externó: "Esta es de las decisiones más difíciles, quiero que la gente entienda por qué hago estas preguntas, porque queremos que se defienda la ley", posteriormente otorgó la palabra a la defensa legal de la víctima (la familia Hernández), quien aseguró que "Sea cual sea la sentencia que tomé su señoría pues ese es el resultado, no podría ser peor, alguien ya perdió la vida", puntualizó.

Posteriormente Marisa Tinkler Méndez procedió a explicar que ante sus consideraciones y ante la revisión puntual del caso, Pablo Lyle deberá pasar 5 años en prisión, además de que debe cumplir una sentencia de libertad condicional por 8 años, en la cual se deberá presentar constantemente a firmar y dar reporte de sus acciones tras salir de la cárcel. Agregado al veredicto final, la ley le otorgó al actor la posibilidad de una apelación a la sentencia y ordenó además 100 horas de servicio comunitario, aunado al curso de un programa de control de ira para el mexicano.

