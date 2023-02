Niurka confiesa que estuvo cerca de ser víctima de feminicidio: “Jaló la pistola y me la puso en la cabeza”

Niurka Marcos, quien es conocida dentro del ambiente artístico como “La Mujer Escándalo” se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante una entrevista reveló que en algún momento de su vida estuvo muy cerca de ser víctima de feminicidio a manos de uno de los padres de sus hijos, por lo que en esta ocasión te contaremos a detalle todo lo que dijo la vedette cubana sobre este oscuro episodio que la dejó marcada de por vida.

Estas fuertes declaraciones de Niurka fueron emitidas durante la última emisión de “La Entrevista”, el programa de YouTube conducido por Yordi Rosado y durante la charla, la vedette cubana habló como nunca sobre distintos aspectos de su vida privada y hasta realizó algunas nuevas confesiones de su camino a la fama.

Niurka se salvó de morir a manos de su esposo

Cuando llegó el momento de hacer un recorrido por sus parejas sentimentales, Niurka Marcos recordó que, durante su primer matrimonio, el cual fue con un hombre llamado Federico, sufrió diversos tipos de violencia y reveló que estuvo cerca de ser víctima de feminicidio pues su entonces esposo la amenazó poniéndole una pistola en la cabeza.

En su relato, Niurka detalló que conoció a Federico, el padre de su hijo “Kiko”, cuando ella tenía alrededor de 20 años y debido a que el hombre quedó cautivado con la arrolladora belleza de la vedette, él mismo fue a buscarla a Cuba para pedirle que se casaran y tiempo después regresaron a México para radicar en Mazatlán donde las cosas comenzaron a tornarse mal.

Niurka procreó a su hijo Kiko en su primer matrimonio. Foto: Especial

Según las palabras de Niurka, el padre de su hijo trabajaba para la extinta Procuraduría General de la República (PGR) o por lo menos eso fue lo que le dijo, no obstante, el hombre se ausentaba durante varios días y por si fuera poco no había cumplido con su promesa de brindarle una buena vida, pues detalló que el departamento en el que vivían no estaba amueblado por lo que la vedette y su primogénito tenían que dormir en el sueño.

En otro momento de su relato, Niurka señaló que descubrió una infidelidad de su entonces pareja, por lo que decidió confrontarlo para destapar toda la verdad de un solo tajo, sin embargo, el hombre no toleró el reclamó y amenazó de muerte a “La Mujer Escándalo” poniéndole una pistola en la cabeza y ante el temor de perder la vida, la mamá de Romina Marcos confesó que se hizo pipi.

“Una vez fui a reclamarle a uno de sus departamentos y fui a reclamarle ahí fue donde jaló la pistola y me la puso aquí (en la cabeza), me hice pipí. Me dijo que ya lo tenía hasta la madre, que me fuera a la casa si no quería que me metiera un balazo, me oriné, literal” señaló Niurka, quien ante la amenaza no pudo hacer más que retirarse del lugar.

Luego de este lamentable episodio, Niurka le informó a su madre de lo sucedido, por lo que su progenitora fue a reclamarle a su entonces yerno, pero no consiguieron nada y decidieron alejarse de Federico, de quien, hasta la fecha no se sabe mucho.

SIGUE LEYENDO:

Belinda: 3 entallados mini vestidos con los que ha paralizado la red

VIDEO: Karely Ruiz voló TikTok por accidente con arriesgado mini vestido

Pablo Montero es acusado de delito sexual, emitirían ficha roja de la Interpol para localizar al cantante