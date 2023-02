¿Está en riesgo el matrimonio de Tommy Mottola y Thalia? Esto se sabe de una supuesta infidelidad

Thalía es actualmente una de las actrices y cantantes más reconocidas por tantos años de carrera, además de que en redes sociales se ha convertido en todo un ícono; sin embargo, en esta ocasión se volvió tendencia pero no por algo que ella haya hecho, sino porque comenzó a esparcirse el rumor de que su esposo, Tommy Mottola, le habría sido infiel con la artista peruana Leslie Shaw.

Eran usados como ejemplo de una pareja estable. Foto: Especial.

Thalía y Tommy Mottola se conocieron en 1999, por sus amigos en común Gloria y Emilio Estefan; en un principio, la cantante parecía no estar interesada en el productor en un principio, quien le lleva 22 años, pero la relación se dio. Un año después tuvieron una boda ostentosa en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

¿El fin de su matrimonio?

Mottola y Thalía eran usados de ejemplo como la pareja más consolidada del espectáculo, pero esto podría cambiar. La periodista Magaly Medina invitó a su programa “Magaly TV, la firme” a su colega Ernesto Buitrón, quien dio detalles de la presunta relación extramarital de Tommy.

“Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no hubo fotos por Navidad ni de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos”, expresó Magaly Medina.

En diciembre de 2022 cumplieron 22 años de casados. Foto: Especial.

La última vez que hubo un post sobre ellos fue el pasado 2 de diciembre, cuando ambos compartieron fotos por su 22 aniversario. Al respecto, Buitrón sostuvo que hay quienes señalan a Leslie Shaw como la “tercera en discordia”.

Por ahora sólo son rumores

“En las redes sociales acá en México ha cobrado mucha fuerza este rumor de Leslie Shaw… Teniendo en cuenta que celebraron su aniversario de bodas en diciembre, ella ha desaparecido de las redes sociales”, aseguró el comunicólogo mexicano.

“Leslie y Thalía tenían una relación muy cercana porque cantaron con Farina, una cantante colombiana, hicieron un tema que fue un bombazo para Leslie Shaw y Farina”, apuntó Buitrón. Sin embargo, tal como lo mencionaron, no hay nada seguro al respecto, porque ninguna de las partes involucradas ha salido a confirmar o desmentir esta información.

