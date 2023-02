Rosalía sube la temperatura al desprenderse la camisa

Luego de una intensa gira en la que recorrió ciudades en todo el mundo, Rosalía continúa de vacaciones en Japón donde celebró Navidad y Año Nuevo junto a su novio, Rauw Alejandro. En el medio, la catalana se quedó sin representante pero eso no le ha robado la sonrisa y las ganas de disfrutar de su rutina.

Rosalía, que ya se posiciona como la abanderada de los españoles, arrasó con su gira “Motomami World Tour” en la que deleitó al público con su voz y conquistó a otros artistas, como Danna Paola. No obstante, decidió darse un descanso y se ausentó tanto de los escenarios como de redes sociales, por lo que es poco lo que ha compartido.

Rosalía posando. Fuente: Instagram

Por otro lado, Rosalía y su mánager, Rebeca León, se han separado después de seis exitosos años trabajando juntas. Según informa la revista 'Billboard', la ruptura profesional se ha producido de manera amistosa y permitirá que exploren nuevos caminos. En cuanto a esto, la intérprete manifestó que no tiene por ahora nuevo representante.

Rosalía se desprendió la camisa y subió las temperaturas

Rosalía no dudo en cuanto pudo y demostró en su cuenta de Instagram lo bella que es y todo el glamour que desprende en sus presencias en los diferentes escenarios del mundo donde brilla. Y más de una vez, hace jugar la imaginación.

Rosalía posando. Fuente: Instagram

En su última publicación, Rosalía presentó diez fotografias, de las cuales la mitad son de ella y el resto de sus recuerdos de vacaciones. Con el pie de foto “el k kiero no me kiere como kiero k me kiera”, la artista presentó su posteó con una foto donde tiene una camisa negra desprendida que sube las temperaturas.

SIGUE LEYENDO:

J-Hope de BTS es cautivado por Rosalía, así contestó la cantante española

FOTOS | El mini vestido con el que Rosalía presume su estilo durante el inverno en Japón