Cynthia Rodríguez domina las tendencias en look de minifalda y ombliguera

Cynthia Rodríguez deja claro que es una amante de las moda y con cada uno de sus atuendos domina las tendencias y paraliza las redes sociales. Fue en su cuenta de Instagram en la que la guapa exconductora de "Venga la Alegría" se lució con sus millones de fans en coqueto look de minifalda de terciopelo que combinó con una camisa blanca tipo ombliguera, recibiendo miles de "likes" y comentarios.

La esposa del cantante Carlos Rivera, con quien se casó a mediados del 2022, es una de las expresentadoras TV Azteca que sigue vigente gracias a las plataformas digitales, pues aunque ya no está en el programa que la hizo ganar popularidad sigue causando furor con cada publicación, a las que la mayoría de las ocasiones su pareja no puede evitar reaccionar demostrando su amor.

Cynthia Rodríguez cautiva en coqueta minifalda

En su cuenta oficial de la popular plataforma, Rodríguez compartió un video con el que enamoró a sus admiradores y se confirmó como auténtica fashionista. En las imágenes se puede ver a la presentadora, de 38 años, presumiendo su curvilínea silueta con un revelador atuendo, con el que lució su abdomen plano y torneadas piernas, con las que deja sin aliento a sus fieles admiradores, que nunca pierden la oportunidad de elogiarla.

La cantante y actriz se lució con un atuendo perfecto para dominar las tendencias de moda entre las mayores de 30 años, pues combinó una moderna minifalda de terciopelo negro, pieza que destaca por sus detalles de brillo y una coqueta abertura, la cual combinó con una camisa tipo ombliguera, una forma muy original de llevar estas prendas que ha sido la favorita de las celebridades desde el 2022.

La exconductora de VLA compartió el clip en los que se luce con su look blanco y negro, logrando cautivar a sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos, pues al momento ha generado más de 200 comentarios, además de recibir 30 mil 800"me gusta", demostrando que es una amante del fashionismo, y que siempre destaca de la mejor forma su esbelta y curvilínea silueta.

Cynthia impone con su estilo y destaca su silueta. Foto: IG @cynoficial

Rodríguez compartió con sus 4.1 millones de seguidores las imágenes con el atuendo que fue perfecto para imponer estilo, y robó miradas entre sus fanáticos, pues pronto recibió una gran cantidad de mensajes con frases como: "Usted y sus outfits", "Espectacular como te queda esa camisa", "La Cyn activa en redes es todo lo que necesitaba, please ya no nos abandones", "Oyeee por qué eres taaan bonita!!" y "Diosa!!! Divino tu look!!!", entre muchos otros.

Cynthia Rodríguez fue integrante de la Cuarta Generación de "La Academia" cuando tenía 21 años, de la que resultó ganador Erasmo Catarino y la cantante Yuridia obtuvo el segundo lugar; mientras que la originaria de Monclova, Coahuila se llevó la cuarta posición. Del año 2005 a la fecha se ha convertido en una de las favoritas del público, y además de su carrera como cantante, también ha probado como actriz en algunas telenovelas como: "Se busca un hombre", "A corazón abierto", "Los Rey" y "Las malcriadas".

Es una amante de la moda y así lo confirma. Foto: IG @cynoficial

