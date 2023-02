Natalia Solián y Alfonso Dosal hacen catarsis en el terror con la cinta "Huesera"

Para Natalia Solián los únicos géneros “serios” que llevaban a la reflexión al público y a los actores de la mejor manera era el drama o la tragedia, hasta que conoció a Michelle Garza y el mundo de terror que creó para su ópera prima “Huesera”.

“Antes de este largometraje, no estaba relacionada con el género, siempre nos enseñan a trabajar en los estilos clásicos, porque tienen una estructura mucho más aristocrática; tenía la idea que un producto de catarsis tenía que ver con la tragedia, pero ahora conociendo la estructura del horror y la fantasía, me he dado cuenta el mundo de la metáfora logra una mayor comunicación”, dijo la actriz.

“Huesera” es un filme que cuestiona la maternidad, o más precisamente, todas las ideas que la sociedad ha creado alrededor de ella, idealizandola a tal punto de que una madre no puede quejarse de serlo, cuando desde el embarazo las mujeres sufren una transformación de la que poco se habla.

La historia es protagonizada por Solián como “Valeria”, quien junto a su pareja “Raúl” (Alfonso Dosal) buscan quedar embarazados. Cuando por fin lo logran, ella empieza a tener visiones de un ente que pone en riesgo su vida y la del bebé, pero enfrentarlo no será fácil.

Dosal considera que tocar este tema desde el terror fue importante, porque les permitió tocar fibras profundas con las que el público se está relacionando bien.

“Los temas son tabúes porque no se habla de ellos, sólo se juzga. Pero es hora de empezar a hablar y normalizar aquello que vemos como tabú, para como sociedad poder avanzar y crecer”, dijo.

FILME MULTIPREMIADO

La cinta dirigida por Garza inició su recorrido en festivales el año pasado y fue bien recibida, ha ganado más de 30 premios nacionales e internacionales entre los que destacan: Mejor Director de Nuevas Narrativas y el Premio Nora Ephron en el Festival Internacional de Cine de Tribeca 2022; Premio Blood Window para la mejor película Iberoamericana y Citizen Kane para el mejor director novel en el Festival de Sitges.

Este jueves llega a cartelera y los actores esperan que su recepción sea igual de positiva por parte del público mexicano, sobre todo teniendo en cuenta que México es un país que disfruta del terror.

Además, Solián considera que ver una cinta de autor, que se hizo con apoyo gubernamental, triunfar como lo ha hecho hasta ahora, es una llamada de atención para que las autoridades gubernamentales sigan apoyando el cine nacional, para prevalecer nuestra identidad.

A DETALLE

Solián dijo que vivió un fenómeno paranormal durante la filmación.

Tenían que filmar un ritual muy poderoso, estaban en eso cuando de pronto todo se apagó.

Con esta historia, Natalia entendió que su mamá no es una superheroína.

Sino una mujer que todos los días lucha para soportar el sistema patriarcal.

800 salas proyectarán la cinta.

23 de febrero se estrena.

MAAZ