FOTOS: Michelle Vieth cautiva en escotado mini vestido azul

Michelle Vieth sorprendió a sus millones de fans en Instagram con un par de fotos en las que se lució desde el foro de "Cuéntamelo ya!", imágenes con las que recibió miles de "likes" y halagadores comentarios, pues sin duda la actriz cautivó con su look corto, al presumir su esbelta silueta en un mini vestido azul de escote profundo, outfit con el que se confirmó como una de las más bellas de la farándula.

La famosa actriz, de 43 años, sigue siendo recordada por su papel en la telenovela "Mi pequeña traviesa", en la que actuó cuando tenía menos de 20 años, y es una de las artistas que parece tener el secreto de la eterna juventud, pues a sus más de 40 sigue luciendo como cuando destacó en sus primeros melodramas como: "Soñadoras", "Mujeres engañadas" y "Amigas y rivales"; entre muchos otros.

Michelle Vieth conquista en mini vestido

Michelle es también una de las celebridades que ha destacado en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde al momento acumula 1.2 millones de seguidores, con quienes constantemente comparte postales de los mejores looks que lleva al programa de espectáculos, como lo hizo para iniciar esta semana y dejarse ver en un coqueto vestido corto con el que robó suspiros entre sus admiradores.

Michelle se luce en coqueto mini vestido. Foto: IG @michellevieth

"Siento Taann Lindo estar con ustedes, xq es gracias a ustedes que estoy saliéndome de mi zona de confort y aventándome a hacer nuevas cosas… Gracias por sus porras, por su apoyo y por su preferencia ..THE SKY IS THE LIMIT !! (el cielo es el límite) #Repost @cuentameloyaof with", y "Besos. Lunes Azulados Desde @cuentameloyaof … Espero hayan disfrutado tanto como yo…", fueron la frase con la que Vieth compartió dos fotografías en su cuenta oficial de la plataforma de Meta.

En las instantáneas, que han recibido miles de " me gusta", se observa a la actriz y presentadora posando desde el foro del programa en el que comparte foro con otras bellas mujeres como Cynthia Urias, Sofía Escobosa y Ximena Córdoba, con quienes también posó en una instantánea en la que presumió su esbelta y estilizada silueta en el coqueto vestido azul eléctrico que la coronó como reina de estilo.

Michelle causó impacto entre sus admiradores, pues la guapa protagonista de telenovelas se lució en un revelador y arriesgado look, y presumió su figura con un mini vestido azul que llama la atención por su escote profundo, además de dar cátedra de moda para las mujeres que pasan de los 40 años que ella quieren destacar con una prenda moderna, pues la pieza también llama la atención por su confección de plisados en la falda.

La conductora presume look de coqueto escote. Foto: IG @michellevieth

La protagonista de "Mi pequeña traviesa", telenovela juvenil de 1997, tiene cuatro hijos; su primogénito es Leandro, de 17 años, quien aseguran es muy parecido a ella, y le sigue Michelle, quienes son producto de su matrimonio con el empresario Leandro Ampudia, con el que estuvo desde el año 2004 y hasta el 2010. Los dos menores son Christian, que ahora tiene 8 años y Selika de 6, fruto de su relación con el torero Christian Aparicio.

Aunque la vida personal de la actriz ha marcado su trayectoria artística, luego de las polémicas vividas con sus exparejas, como lo que sucedió hace varios años con el también actor Héctor Soberón, por un video íntimo que supuestamente fue difundido por él, o con Ampudia por la custodia de sus hijos, hoy Michelle se muestra feliz con la familia que ha formado y con su nueva faceta de conductora.

La conductora roba miradas con sus atuendos. Foto: IG @cuentameloyaof

SIGUE LEYENDO:

FOTO: Michelle Vieth paraliza la red en mini vestido de escote profundo

Michelle Vieth revela que tiene adenomiosis, ¿qué es la rara enfermedad que padece la actriz?