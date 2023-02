Al estilo Shakira y karol G, Thalía y Kenya Os estrenarán “Para no verte más"

Desde el año pasado comenzaron las especulaciones sobre una posible colaboración musical entre la famosa cantante y actriz de telenovelas mexicanas Thalía y la influencer y ahora cantante Kenia Os.

El primer guiño fue en 2022 cuando se les vio juntas en Estados Unidos en lo que parecía su primera reunión musical. Desde entonces se fueron incrementando las sospechas cuando fueron captadas en la reciente entrega de los premios Grammy Latino.

Al fin y tras meses de espera, Thalía y Kenya Os confirmaron en sus redes sociales que realizarán una colaboración musical que estrenarán próximamente. “Para no verte más” es el título del sencillo que lanzarán a dueto ambas mexicanas.

Así lo anunció la protagonista de la famosa trilogía de telenovelas: “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”, en sus cuentas de Twitter e Instagram.

“¿Están listosss?? Sus sospechas eran ciertas @thalia @keniaos #ParaNoVerteMás”, publicó la intérprete de “Baila Así”.

En tanto, la cantante sinaloense Kenya OS secundó a la esposa de Tommy Mottola al retuitear su publicación sobre el dueto musical de ambas.

¿Cuándo se estrena la canción de Thalía y Kenia Os?

Por medio de Instagram, donde acumula más de 20 millones de seguidores, Thalía sólo dio algunos detalles de su colaboración con la joven artista originaria de Mazatlán, Sinaloa, como el arte que acompaña el sencillo musical que lanzarán.

El sencillo está titulado “Para no verte más” y, aunque no hay fecha confirmada de estreno, se especula que el lanzamiento se dará el próximo jueves 2 de marzo.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, pues algunos expresaron que Kenia Os es una desconocida que no está a la altura de Thalía.

“¿Quién es Kenia? Thalía tiene qué hacer una colaboración con otra grande como ella, si no esto no va a funcionar”; “Para los que no saben quién es Kenia Os: actualmente es la cantante mexicana más reproducida en Spotify, superando a Yuridia, Danna Paola y hasta a la mismísima Thalía”, fueron parte de las opiniones encontradas.

También hubo quien comparó este dueto con el de Shakira y Karol G, quienes están emocionadas por el estreno de la canción ‘TQG’.

