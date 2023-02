Respira profundo antes de ver a Debbie Rosado, ex de Marc Anthony y madre de su primera hija Arianna

Marc Anthony es uno de los cantantes más importantes de la músca latina, teniendo en cuenta que el puertorriqueño no sólo es famoso en Latinoamérica, sino que también en el resto del mundo, logrando trascender fronteras. Pero, el salsero también es reconocido por haber tenido varias esposas en su vida personal. La más reciente es Nadia Ferreira, con quien anunció una feliz noticia. Pero, su primera hija la tuvo con Debbie Rosado, una ex oficial de policía y así luce en la actualidad.

El cantante puertorriqueño intérprete de ‘Vivir mi vida’ está atravesando por su mejor momento, teniendo en cuenta que en lo personal, acaba de realizar su boda junto a su nueva esposa, Nadia Ferreira, modelo paraguaya de 23 años y para San Valentín, Marc Anthony anunció la llegada de su primer hijo juntos. Además, tanto el cantante como la ex finalista de Miss Universo se mudaron a una lujosa mansión donde criarán a su hijo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira tendrán un hijo. Fuente Instagram @marcanthony

Con el hijo que tendrá con Nadia Ferreira, su actual esposa, serán siete en total los hijos de Marc Anthony, donde su primera hija la tuvo en la década del ’90, posteriormente tuvo dos con la ex Miss Universo, Dayanara Torres y en us matrimonio con Jennifer Lopez tuvo mellizos. Con quien no tuvo hijos fue con la modelo venezolana Shannon De Lima, pese a que su relación duró más de tres años.

Así luce hoy la madre de la primera hija de Marc Anthony, Debbie Rosado

La primera hija de Marc Anthony se llama Arianna Rosado Muñiz y es producto de la relación que tuvo con Debbie Rosado, una ex agente de policía de la ciudad de Nueva York. La joven de 28 años fue la primogénita en la vida del cantante. Además, el cantante tuvo el gesto de adoptar como su hijo a Alex Muñiz.

La relación entre Anthony y Debbie Rosado concluyó tiempo después de que naciera Arianna. Su relación empezó en 1993 y concluyó en el año 2000 cuando el cantante empezó a tener más fama y tuvo más relación con otras mujeres del espectáculo. Al momento, tienen una gran relación teniendo en cuenta que tienen dos hijos en común.

SIGUE LEYENDO:

Toma aire antes de ver el lujoso departamento Marc Anthony le regaló a Nadia Ferreira

La peculiar respuesta de Marc Anthony cuando el público le nombró a Jennifer Lopez