Alfredo Olivas ofrece nuevos detalles sobre su falsa privación de la libertad: “Jamás lucraría con algo así”

El martes 14 de febrero diversos medios de comunicación reportaron que Alfredo Olivas y su equipo habían sido privados de su libertad por un grupo de hombres fuertemente armados cuando transitaban por el estado de Zacatecas luego de haber ofrecido un concierto, sin embargo, dicha situación resultó ser falsa y horas más tarde el cantante realizó una transmisión en sus redes sociales en la que ofreció más detalles sobre estas desafortunadas versiones que causaron una gran preocupación entre sus fans por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo el intérprete de “En Definitiva”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Alfredo Olivas realizó la transmisión en vivo en cuestión, en la cual, apareció sentado sobre un sofá desde la terraza de lo que parece ser su lujosa casa, la cual, tiene una imponente vista al mar y lo primero que hizo fue señalar que se encontraba en perfectas condiciones y luego de agradecer la preocupación de sus fans, aseguró que no lucraría con un tema tan delicado.

“Mi gente, ya hice un video, me fui de largo, pero voy a tratar de ser más concreto, estoy bien, quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante, es lo bueno que me deja este evento, que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas, yo no sé de dónde salió, no sé quién lo sacó”, fueron las palabras con las que Alfredo Olivas comenzó su video.

En otro momento de su transmisión el cantante reconoció que su personal de producción sí tuvo “un tema” pero todo se resolvió favorablemente, no obstante, no ofreció más detalles sobre esta situación y enseguida hizo un llamado a los medios que publicaron la noticia de su falsa privación de la libertad pues les pidió ser más responsables con el contenido que difunden.

“Bueno, hubo un tema, sí, con gente de producción de un servidor pero bendito dios todos sanos y salvos, todo bien, yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas como dicen muchas noticias, otras dicen que me rescató gente en Coahuila, creo que hay que ser un poquito más consientes con dar ese tipo de noticias, obviamente mi familia vuelta loca, mis amigos, muchos fanáticos que, insisto, les agradezco en el alma y que sepan eso, que yo no lucraría jamás con algo así, creo que saben que no lo haría, incluso yo procuro no estar envuelto en ese tipo de cosas”, sentenció “El Patroncito”, como también se le conoce al cantante sonorense de 28 años.

Alfredo Olivas se encuentra en perfecto estado y completamente seguro. Foto: IG: alfredoolivasofficial

Para finalizar su video, Alfredo Olivas aseguró que se encuentra molesto y reiteró que se mantendrá alejado de los medios que publicaron la noticia de su falsa privación de la libertad.

“Yo di un paso al costado de la prensa y hoy de nueva cuenta me dan la razón de seguir haciéndolo, para esos apoyos mejor no me apoyen, lo digo sí un poco molesto la verdad, es demasiada la imprudencia con la que manejan las cosas, abrazo enorme”, finalizó Alfredito Olivas.

SIGUE LEYENDO:

Asaltan en Zacatecas a la Banda Aires de Jerez, la despojaron de su camioneta e instrumentos

Consuelo Duval se lanza contra Bárbara de Regil por no cuidar a sus perros: "No es lo tuyo"

Matías Aranda: ¿quién es y a qué se dedica el esposo de Yuridia?