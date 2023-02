FOTOS: Lis Vega derrite la red en diminuto bikini blanco y negro

Lis Vega derritió la red con su última publicación en Instagram y Facebook, posteo en el que compartió una serie de fotos en las que se ve a la actriz cubana posando desde un camastro y luciendo su curvilínea silueta en un diminuto bikini blanco y negro con el que se robó todas las miradas, confirmando que las mayores de 40 años pueden lucir este tipo de prendas y coronarse como reinas de estilo.

La también compositora, que nació en La Habana, Cuba, desde joven tuvo interés por la danza, por lo que tomó clases, y de hecho su carrera inició como bailarina, en un grupo llamado Fantasía, haciendo presentaciones en algunos centros nocturnos de su ciudad natal, hasta que viajó a México en 1997, y ganó fama al interpretar a la vedette Niurka Marcos en la película "Mi Verdad", de Juan Osorio. Poco después llegó a las páginas de Playboy.

Lis Vega conquista en diminuto bikini

Vega, de 45 años, que a finales del 2022 casó con el cantante de música urbana Naldo Uwe, presume silueta de veinteañera con sus reveladores outfits, como lo dejó ver en las imágenes que compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, donde la siguen millones de admiradores, en las que se lució modelando un arriesgado traje de baño de dos piezas, atuendo que complementó con un sombrero boho-chic.

En las instantáneas con las que la bella cubana se lució con sus fanáticos, se le observa presumiendo cuerpazo con un look muy chic, pues el diminuto bikini de colores blanco y negro, con el que dio lecciones de moda, se destaca por su diseño revelador, esto debido a su top de triángulos y su pequeña panty con la que posó de espaldas, conjunto que fue perfecto para que presumiera sus curvas y belleza.

"Cree en ti por encima de todo y todos. En tu corazón y en tu esencia. Hoy siento una enorme gratitud por los que me dijeron que no, gracias a ellos lo hice yo misma, mis sueños no tienen límite, mis miedos no son un obstáculo, mi plenitud no es negociable #Lapoetadelourbano #myflow #mylife #nostop #sisepuedes ANDAMOS READY PA ESTE SUMMER @mystikactivemx ", fueron las frases y los hashtags con las que Lis acompañó la publicación en, la cual ha recibido miles de "likes" y cientos de comentarios.

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la compositora y cantante, conocida en las redes sociales como "La poeta de lo urbano", confirma con sus looks de playa o alberca que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura espectacular en los bañadores de dos piezas que serán tendencia como el que ella dejó ver en las imágenes con las que derrochó sensualidad y recibió miles de "me gusta".

La originaria de Cuba, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que en el 2022 se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks en bikini o traje de baño con los que derrite la red.

