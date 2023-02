VIDEO | Jenni Rivera fue una de las primeras cantantes que le dio replica a Pati Chapoy y hasta le dedicó esta canción

Tras la polémica en la que se han visto envueltos los conductores de “Ventaneando”, específicamente la periodista Pati Chapoy, después de que Yuridia emitiera una serie de declaraciones en las que asegura que fue atacada por los comunicadores en diversos momentos y espacios, usuarios de Internet se percataron que no es la única vez que algo parecido sucede con los famosos de TV Azteca y algún artista.

Ahora también se han viralizado otros videos en los que celebridades señalan a "Ventaneando" o sus integrantes por hablar sobre la vida personal de estos, tal es el caso de la fallecida Jenni Rivera, quien durante sus inicios presuntamente fue presa de chismes por parte del equipo televisivo, las imágenes disponibles en TikTok revelan que la “Diva de la Banda” asegura que es atacada.

“Hay un programa que yo ni los conozco a los hijos del maíz y se la pasan hablando de mí, quesque (sic) se llama ‘Ventaneando”, yo ni los conozco a los gueyes, para Pati Chapoy , mi amiga que yo no conozco, esto dice así, es ‘El Nopal’”, expresa la grupera, y después sigue con el tema musical no sin antes mencionar “Para todos los que hablan de los artistas, y los artistas que se dejan también”.

“El Nopal” es una canción de la autoría de Luis R. Bugarín, se lanzó dentro del disco “Se las voy a dar a otro” en 2001 y en la letra se habla de todo aquello que medios de comunicación criticaron en su momento sobre la carrera de la cantante, en una de sus estrofas hace referencia a Lupillo Rivera, quien la apoyó durante sus primeros años como exponente de regional mexicano.

Hay que recordar que Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre del 2012 en Iturbide, Nuevo León, fue victima de un accidente aéreo mientras se dirigía de Monterrey a Toluca en el Estado de México, la nave se desplomó ya demás de la estrella murieron Arturo Rivera su publirrelacionista, Jacob Yebale, su maquillista, también el estilista personal de la celebridad Jorge 'Gigi' Sánchez, el abogado Mario Macías y los pilotos Miguel Pérez y Alessandro Torres.

¿Qué haces, Jenni?

Aquí leyendo los chismes

¿Y qué dice?

Pues este dice que Jenni Rivera nunca va a pegar en México

Y este otro dice que Jenni Rivera destruye la banda

Porque graba en inglés

Y este otro dice que se cuelga del éxito de su hermano

¡Ah gente!

Y que es una borracha como ellos, y pues no sé qué tanto

Es que son unos nopales

No, pues eso sí, pero ahora me toca a mí

Ale, pues

Ya me di cuenta que andas diciendo

Que soy muy atrabancada

Que esto, que el otro, que fue y que vino

Y que yo no valgo nada

Te falta mucho pa' caballero

Porque hablas mal de las damas

Yo no me escondo para decirte

Lo que yo siento, en tu cara

¿Y sabes qué?

Que eres igual que un nopal

Y así serás todo el tiempo

Igualito que un nopal

Muy verde por fuera y baboso por dentro

Eres igual que un nopal

Y siempre seguirás siendo

Igualito que un nopal

Muy verde por fuera y baboso por dentro

¿Y sabes qué?

Que si hubiera medicina para eso

Te la acababas tú

¿Me estás oyendo, mamífero?

Cabeza de cerillo

Te falta mucho pa' caballero

Porque hablas mal de las damas

Yo no me escondo para decirte

Lo que yo siento, en tu cara

Y me cae

Que eres igual que el nopal

Y así serás todo el tiempo

Igualito que un nopal

Muy verde por fuera y baboso por dentro

Eres igual que el nopal

Y siempre seguirás siendo

Igualito que un nopal

Muy verde por fuera y baboso por dentro

Y que no es la socia original

Y que le mandó tirar huevos a no sé qué artista

Y que se pelea con sus hermanos

Whatever