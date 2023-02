Super Junior ya está en México y se coronan como los reyes del K-Pop en Latinoamérica

Super Junior aterrizó la noche de este domingo en la Ciudad de México, la boyband tiene programados dos conciertos en la Arena Ciudad de México como parte de su gira "Super Show 9: The Road". Los llamados reyes del Hallyu completan su quinta visita a nuestro país, siendo los primeros y únicos idols en lograrlo.

Tras su último concierto en 2018 y llenar el Estadio Azteca, Super Junior regresa con su novea gira mundial, México será el cierre de su tour en Latinoamérica. El Heraldo de México estuvo en la conferencia de prensa donde hablaron de su relevancia en el género y su legado con 18 años de trayectoria.

Super Junior hizo sold out con su concierto del 15 de febrero, sus fans podrán disfurtar de un setlist que incluye canciones en español como Lo Siento, One More Time y el cover de Ahora te puedes marchar, demostrando que su música rompe barreras, también contaron la clave de su éxito.

Super Junior conquista México y revela cómo se han mantenido de pie 17 años

Super Junior completa su quinta visita a México, desde el 2013 el grupo se ha presentado con su espectáculo "Super Show", Super Camp y su presentación en unos premios de música. Al preguntarles sobre este récord K-Pop que han marcado, aseguran que sin sus fans latinas no sería posible, pues gracias a ellas es que aún pueden volver a Latinoamérica a pesar de ques difícil viajar.

Al pedirles un consejo para sus fans latinas al ser un grupo que ha pasado por mucho, desde la salida de algunos de sus integrantes, accidentes, polémicas en su contra y más; Siwon de Super Junior tomó la palabra y habló del "sueño latinoamericano

Sé que están pasando por momentos difíciles, pero quiero que luchen y no se den por vencidos. Estamos con ustedes y nosotros sabemos que están con nosotros

Super Junior cuenta con 18 años de carrera, por lo que fueron cuestionados sobre la evolución del K-Pop al abrir las puertas en Latinoamérica, al respecto, el integrante Donghae dijo que "nos han seguido desde hace 18 años... sabemos que nuestros fans están creciendo y les agradezco por ello". Su compañero Eunhyuk añadió que es "fácil subir, pero difícil bajar", por lo que se han podido mantener muchos años gracias al apoyo de sus seguidoras.

Aunque es difícil venir a nuestro continente, Super Junior asegura que le ha gustado incursionar con los géneros latinos y la respuesta de sus fans ha sido muy buena, por lo que seguirán haciendo canciones con dicho ritmo. Leeteuk, líder del grupo, agradeció a las llamadas ELF por el sold out que lograron con su primera fecha, pues aseguró que es noticia en Corea del Sur.