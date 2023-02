Banda MS tras romperla con Snoop Dogg, ahora prepara colaboración con Ice Cube y estos son los detalles

Banda MS de Sergio Lizárraga sigue sumando éxitos a su carrera musical, la agrupación se ha caracterizado por ser una de las más innovadoras en su ámbito, pues va más allá del regional mexicano y no teme crear con estrellas de otros géneros e incluso se acercarse a las nuevas generaciones a través de videojuegos.

Ahora se dio a conocer una nueva noticia en la que se habla de los próximos planes de Banda MS, desde la cuenta de la creadora de contenido @chamonic3 se difundieron fotografías en las que se aprecian Walo Silvas y Alan Ramírez, dos de los vocalistas, además de otros músicos, las estrellas están con el rapero Ice Cube, con quien presuntamente están trabajando.

La comunicadora informó que los mexicanos planean algo grande junto al rapero de Los Ángeles, tal y como lo hicieron con Snoop Dogg, pues cabe recordar no es la primera vez que Banda MS se acerca a la música en inglés o a este género. Aunque aún se desconoce la fecha en la que tienen planeada lanzar la nueva canción, los seguidores de los gruperos aplaudieron la fusión y mencionaron que están ansiosos de escuchar el resultado.

Cabe recordar que con Snoop Dogg, Banda MS grabó la canción “Qué maldición” con la que cautivó a sus fanáticos y a millones de personas que no conocían las melodías de los artistas, pero que además se emocionaron al escuchar al americano cantar en español, pues hizo una mezcla entre los dos idiomas.

¿Quién es Ice Cube?

El cantante empezó en el escenario en la década de los ochenta, fue integrante de un grupo llamado “N.W.A”, en donde conoció a otras celebridades como Eazy-E, Dr. Dre, MC Ren y Dj Yella con quien grabó algunos discos, pero todo culminó en 1989 por cuestiones económicas, después empezó una carrera en solitario e incursionó en el cine.

En 2022 dio a conocer que rechazó un proyecto de nueve millones de dólares porque se negó a recibir la vacuna contra Covid 19, pues los productores de la cinta en la que estaba en planes de participar y que sería filmada en Hawái pedían a todos los involucrados estar inmunizados conta el virus, pero el famoso no quiso someterse al procedimiento médico. "Rechacé 9 millones de dólares. No quería recibir el pinchazo. A la mierda. Y sí, que te jodan por tratar de hacerme comprender que lo entienda. De verdad, no sé qué siente Hollywood por mí en este momento y no me importa", dijo el rapero en un podcast al que fue invitado.

