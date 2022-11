VIDEO | Banda MS: avientan a Alan Ramírez, uno de los vocalistas a una mesa llena de copas

Banda MS está de fiesta, pues uno de los vocalistas y piezas clave para el éxito de la agrupación cumple 36 años, así lo dieron a conocer a través de sus cuentas oficiales en las que también subieron un video con una broma en donde dividieron opiniones de los seguidores, pues algunos la catalogaron como “demasiado pesada”.

En las imágenes que están disponibles en sus cuentas oficiales, Banda MS compartió el momento en el que Alan Ramírez, el festejado fue aventado por sus colegas y amigos a una mesa llena de copas y después fue ayudado a levantarse del suelo.

En los comentarios varios seguidores de los intérpretes de “Hermosa experiencia”, “No elegí conocerte” y “El color de mis ojos” mencionaron que era una imprudencia aventarlo a un lugar en el que se puede lastimar y que es una acción muy irresponsable de personas que están alcoholizadas, mientras que hay otros que aseguran que las copas eran de plástico y que solo fue un juego entre amigos. Alan Ramírez no ha dado a conocer si sufrió algún accidente o molestia después de eso, en sus historias de Instagram solamente ha replicado las felicitaciones que le hacen llegar y en donde lo etiquetan los fanáticos de Banda MS.

El artista recientemente declaró que su participación en Banda MS fue después de que los músicos lo buscaron por bastante tiempo, él estaba como trompetista en otra agrupación y fueron los originarios de Mazatlán, Sinaloa quienes le pidieron que se sumara con su voz, tras días de pensarlo por fin aceptó y ahora es de los más queridos por la gente.

Pero no todo ha sido felicidad dentro de Banda MS, también vivió un oscuro episodio cuando fue víctima de un ataque armado en el que pensó que perdería la vida, al concluir uno de los eventos más importantes en la carrera de la agrupación en 2016, el músico se dirigía al hotel a reencontrarse con su esposa, pero en el trayecto fue sorprendido por una bala perdida.

“La lengua la sentía bien pesada, me agarró los nervios de la lengua, me acuerdo perfectamente de que llegó mi esposa y ya me agarra la mano y me dice ‘todo va a estar bien no te preocupes’ y dije ‘y si no la libro cuida mucho a mis hijos y dile que los amo mucho´, ahí me empezó a dar miedito de que ‘¿y si ya no regreso?’ que van a hacer mis niños, uno de dos años y la bebé de brazos”, confesó Alan Ramírez en una entrevista con Yordi Rosado.