Conquistó el Cine de Oro con su belleza y pasó sus últimos días viviendo entre la basura

Alma Delia Fuentes logró consolidarse como una de las más grandes figuras femeninas de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano gracias a su impactante belleza e inagotable talento artístico, cualidades que la ayudaron a mantenerse en la cima de la fama durante varias décadas, sin embargo, tras su alejamiento de la farándula terminó en una situación más que desafortunada, por lo que pasó sus últimos años de vida entre la basura y los recuerdos de sus años de gloria.

La reconocida actriz, cuyo nombre completo era alma Delia Susana Fuentes González, comenzó su carrera artística con tan solo diez años de edad, fue una de las primeras niñas talento que se conocieron en la industria, su primera película fue “Sinfonía de una vida”, la cual, se estrenó en 1945 y desde entonces no dejó de aparecer en producciones del cine nacional.

Alma Delia Fuentes inició su carrera como actriz infantil. Foto: Mediateca INAH

Su primer gran éxito en la pantalla grande fue “Los Olvidados” (1950) de Luis Buñuel y su actuación en dicha cinta le valió ser nominada por primera vez en su carrera a los Premios Ariel y aunque no lo ganó en su primer intento, fue una clara muestra de su calidad, por lo que poco a poco fue ganando mayor relevancia en las producciones en las que participaba hasta convertirse en una de las figuras más solicitadas de la época.

Luego de derrochar talento en decenas de producciones, Alma Delia Fuentes se tomó un descanso a mediados de la década de 1950 para poder tener tiempo de atender distintos asuntos de su vida personal pues desde que era una niña no había dejado de trabajar, no obstante, en su regreso, el cual, ocurrió a principios de los 60, siguió brillando como si el tiempo no hubiera pasado.

Alma Delia Fuentes llegó a ser considerada como la actriz más bella de todo el cine nacional. Foto: Redes

Hasta donde se sabe, durante esa época, Alma Delia Fuentes estuvo casada en al menos dos ocasiones y en uno de ellos procreó cuatro hijos, de los cuales, se sabe muy poco, no obstante, se sabe que fue por darle prioridad a su faceta de madre que decidió alejarse del ambiente artístico a principios de la década de 1970 y desde entonces su vida fue un auténtico misterio pues no se supo de ella hasta varias décadas después y las noticias no fueron para nada agradables.

Unos meses antes de la muerte de Alma Delia Fuentes, la cual ocurrió en abril de 2017, se supo que la actriz se encontraba viviendo en completo abandono desde hace varios años en lo que fue su mansión en Naucalpan, Estado de México, la actriz padecía sepsis y ostemolielitis, enfermedades que aparentemente terminaron provocándole otras afectaciones que detonaron su muerte.

Alma Delia Fuentes pasó sus últimos años de vida en condiciones infrahumanas. Foto: Redes

Alma Delia Fuentes vivía acompañada de algunos cuantos perros y gatos, además, toda la casa estaba llena de suciedad y había montañas de basura por todos lados, sin embargo, se desconoce cuáles fueron los motivos por lo que terminó en estas condiciones, no obstante, se sabe que sus hijos se hicieron cargo de sus restos tras su muerte, sin embargo, prefirieron no ofrecer ningún tipo de declaración sobre su madre.