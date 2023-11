Cine de Oro Mexicano: ¿Qué fue de la actriz de "Angelitos Negros" que triunfó con Pedro Infante y El Huracán Ramírez?

Una de las películas más recordadas del Cine de Oro Mexicano es "Angelitos Negros", dirigida por Joselito Ramírez en 1948 y en la que rostros como el de Pedro Infante, Emilia Guiú, Rita Montaner, Chela Castro y Titina Romay acapararon la atención del público al exponer el racismo. Es precisamente esta última actriz una de las más expuestas al haberle dado vida a "Belén" una pequeña niña a la que su mamá no quiere por su color de piel, ¿pero qué fue de ella y su legado tras este éxito de la gran pantalla?

La pequeña "Belén" en "Angelitos Negros" fue interpretada por María Cristina Rodríguez Maz, mejor conocida por su nombre artístico de Titina Romay, quien actualmente tiene 81 años y aunque ya no tiene tanta presencia en el mundo del entretenimiento como lo tuvo en su juventud, lo cierto es que sigue muy cercana al Cine de Oro para darle difusión y hacerlo todavía más merecedor de lo que fue. También ha dado grandes saltos hasta llegar al mundo digital con su propio canal de YouTube, a la música e incluso a la pintura.

Para recordar parte del legado que nos dejó Titina Romay en esta industria, El Heraldo Digital conversó con ella para hablar de su paso por la gran pantalla tanto en lo individual, como junto a su familia la Dinastía Rodríguez, encabezada por el director e inventor, como ella llama a su padre, Joselito Ramírez, gracias a quien tenemos el Sistema Sonoro que nos pasó de las películas mudas a como las conocemos hoy en día.

Titina Romay nos recibió desde la Casa Fortaleza de Emilio "El Indio" Fernández, ubicada en Coyoacán en la Ciudad de México, donde el pasado Día de Muertos muchas de las familias de los famosos difuntos del Cine de Oro los recordaron con ofrendas y artículos personales. Allí nos encontramos con la también protagonista de las películas del Huracán Ramírez, quien no dudó en contar a detalle cómo los rostros más reconocidos de la época fueron más que compañeros de trabajo, su segunda familia.

"Yo expuse a los hermanos Rodríguez, mi papá es el mayor de ellos y son los que hicieron la época de oro del cine nacional; son directores, pintores y estoy feliz", dijo antes de presentarse a ella misma y como una muestra del orgullo que siente del legado que construyeron sus familiares.

Claro que al tomar palabra y expresarse con la franqueza ante las cámaras, como ante los visitantes de la Casa Fortaleza con quienes se acercaba a platicar y a responder todo tipo de preguntas, Titina Romay no sólo aprovechó para hablar de lo que ella hizo tanto en "Angelitos Negros" junto a Pedro Infante o con el Huracán Ramírez, sino también con otros famosos reconocidos como Agustín Lara, Angélica María, Julisa, María Eugenia Llamas "La Tucita" y María Rojo, quienes más que compañeros, fueron su familia.

De acuerdo con la querida actriz, para ella fue una época "muy particular", ya que ella nació dentro del Cine de Oro y es que además de que su papá y sus tíos ya estaban muy metidos en la industria del entretenimiento, ella tuvo su debut frente a las cámaras cuando era solo una bebé.

"Eran muchos menos actores, eran más cercanos a nosotros porque no habíamos muchas personas; éramos familias y yo los sentía como unos tíos a Pedro Infante, a Jorge Negrete", confesó no sin antes agregar: "fui muy consentida por la gente del cine, me querían mucho y tuve compañeras muy lindas".