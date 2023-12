Juan Rivera envía mensaje a Chiquis: “mi sobrina siempre va a ser más importante que el negocio”

Será el próximo 9 de diciembre cuando se cumplan once años de la inesperada muerte de Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo cuando viajaba de Monterrey para la Ciudad de Toluca, desde entonces, la familia Rivera ha protagonizado fuertes peleas entre ellos mismos.

Y es que en las últimas semanas y días, los hijos de “La Diva de la banda” han salido a defenderse a las declaraciones que han hecho sus tíos y abuelos maternos, sin embargo, el pasado 6 de diciembre Chiquis dijo en sus redes sociales sentirse amenazada, ante esto Juan Rivera le envió un mensaje mostrando su apoyo pero al mismo tiempo recordando todo lo que ha hecho por ella y dejando claro que la demanda que interpondrá en su contra seguirá en pie.

Juan envió un mensaje a Chiquis.

Fue la mañana de este jueves 7 de diciembre que el menor de los hermanos Rivera rompió el silencio respecto a las declaraciones que Chiquis hizo en sus conciertos y en sus redes sociales, en donde su sobrina declaró sentir miedo de que algo le pudiera pasar.

Ante esto, Juan Rivera no dudó en hacer una transmisión en vivo desde su canal de Youtube en donde aseguró que él siempre protegerá a su sobrina Chiquis, tal y como lo hizo con su madre cuando ésta se lo llegó a pedir.

Juan asegura que Jenni le pidió siempre proteger a sus hijos.

Por otra parte, Juan Rivera aseguró que si su sobrina se siente en peligró la protegerá contra todo, pues para él primero está el bienestar de los hijos de Jenni Rivera y luego el negocio familiar, por el que han tenido tantos problemas.

Juan está dispuesto a defender a su sobrina de todos.

“Hay que recordar hija, que, el negocio es el negocio y la familia es la familia y no importa qué suceda mi sobrina siempre va a ser más importante que el negocio, así como pasó en tu boda, como pasó con tu mamá que se te hicieron acusaciones y yo te defendí…el que estemos peleados no quiere decir que no me importa el bienestar de mi sobrina, tu mamá me crió para quererte como si fueras mi propia hija…” dijo Juan Rivera