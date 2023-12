Famoso cantante y exnovio de JLO es acusado de abuso sexual a una menor junto a cuatro hombres más

Un escándalo se ha desatado en el gremio de la música internacional luego de que un famoso cantante y productor musical estadounidense ha sido acusado legalmente por abuso sexual, se trata del rapero Sean "Diddy" Combs, quien ya acumula un total de cuatro demandas por actitudes violentas, una de esas acusaciones fue hecha por su exnovia Casandra Ventura, quien asegura también la violó.

De acuerdo con lo revelado a través de la revista Rolling Stone, la víctima anónima ha revelado que cuando tenía tan sólo 17 años de edad fue víctima de abuso sexual por parte del exitoso cantante estadounidense, esto en el año 2003. La joven asegura que fue drogada en el estudio del cantante, en ese entonces ubicado en Nueva York, cuando el rapero tenía 34 años.

El productor musical está en el centro de la polémica. Foto: iG

La víctima rompió el silencio y ha lanzado las acusaciones hasta ahora debido a que en el pasado habría tenido miedo debido a las influencias del famoso, quien asegura le dio una sustancia con la que perdió el conocimiento para posteriormente trasladarla en un jet privado desde Michigan hasta New York en la oficina del Sean "Diddy" Combs.

La víctima ha revelado que además de ser abusada por el ícono de la música, también la violaron cuatro hombres más, quienes habrían ejercido un abuso grupal, entre ellos, la víctima ha denunciado también la presencia del presidente de Bad Boy Entertainment, es decir Harve Pierre.

Al momento, el exitoso productor musical ya se pronunció al respecto y a través de su cuenta personal de Instagram ha asegurado que es totalmente inocente de los cargos que se le acusan.

"Es suficiente. Durante las dos últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intenta difamarme, destruir mi reputación y mi legado (...) Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad".