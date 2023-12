Aislinn Derbez pasará Navidad con Mauricio Ochmann y revela si hay reconciliación: "nos amamos muchísimo"

Aislinn Derbez anunció que pasará Navidad a lado de Mauricio Ochmann, lo que rápidamente provocó especulaciones sobre si hay una reconciliación entre los padres de Kailani, aunque reconoció que nunca se debe decir nunca porque nadie sabe lo que puede pasar en el futuro.

"No, no, no, lo dudo muchísimo, estamos muy felices como familia, somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo", enfatizó Aislinn Derbez