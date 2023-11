Mauricio Ochmann hace el cambio

El actor Mauricio Ochmann ha contado en repetidas ocasiones lo difícil que fue su infancia, al vivir en un hogar con violencia, pero se prometió que jamás generaría un entorno similar para su familia, y aunque sus relaciones no han funcionado con las madres de sus hijas, siempre ofrece un trato cordial.

“Soy adoptado, no conozco a mis papás y me tocó vivir en una cosa que dije… Esto no va a pasar en mi vida y a veces hay gente que se queda y destruyen a la familia. Pero esa es la parte que yo me prometí que jamás haría, trato siempre de hablar con amor, honestidad y respeto hacia mi mis hijas y a las mamás de mis hijas”, dijo el actor.

Ochman señaló que a veces se sataniza mucho el divorcio, cuando muchas veces esta es la mejor opción para mantener una relación buena a favor de los hijos. Con esta filosofía, aceptó protagonizar la cinta “Papá o mamá”, junto a Silvia Navarro, y que retrata a un matrimonio que se llevan tan bien, que ahora han decidido separarse en las mejores condiciones, sin embargo, esto no puede ser cuando los dos tienen ofertas profesionales increíbles que les impiden cuidar a sus tres hijos.

“De repente vivimos en un mundo de tantas etiquetas, pero si realmente viviéramos con la conciencia de que estamos de paso, que hay que aprovechar el amor y las experiencias… Hay conceptos añejos que no funcionan igual para todos y tenemos que vivir con más libertad de podernos movernos, porque somos seres humanos creciendo y evolucionando”, detalló.

Créditos: (Especial)

Recordó que Kailani, la hija que tuvo con Aislinn Derbez se adaptó desde pequeña a los cambios, a los viajes y a tener las dos cosas, además de que ambos actores le han ofrecido un entorno de seguridad. Mientras que con su hija Lorenza, a quien tuvo con Maria Jose del Valle Prieto, también les ha ofrecido el mayor respeto y cariño.

“Creo que ambas siguen viendo a su familia, porque viajamos y de repente pasamos muchos momentos y etapas juntos, han crecido viendo a sus papás llevarse bien y apoyándose en todo”, afirmó.

En ese sentido, Silvia Navarro contó que también está separada del papá de su hijo y esto le permite seguir creciendo profesionalmente, porque cuando tiene que salir a trabajar, el pequeño se queda con su ex.

“Creo que las mamás siempre nos cuestionamos si lo estamos haciendo bien, pero es parte de ser papá y me gusta la idea de tener trabajo para que mi hijo se sienta orgullosa de mí.. Estas nuevas familias, nos dan la oportunidad de apoyarnos más, y considero que como mujeres debemos sentirnos a gusto tratando de hacer lo mejor de manera espiritual y profesional”, narró.

DATOS

Bárbara López, Axel Madrazo y Erick Terroba Garcia también participan en la cinta.

El cineasta Ernesto Contreras es el director de este largometraje.

Para Ochmann la comedia es el mejor género para tratar temas importantes.

La filmaron a finales de 2021 y principios de 2022, en medio de la pandemia de COVID-19.

NÚMEROS

30 de noviembre se estrena en cines.

85 minutos dura la cinta.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ