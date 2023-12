Silvia Pinal: ¿la Diva del Cine de Oro sostuvo un romance con Diego Rivera?

Silvia Pinal es una de las grandes figuras del cine, la televisión y el teatro en México destacando por su talento, inteligencia y atractivo físico que no sólo cautivaron al público, también a artistas como Diego Rivera quien no dudó en inmortalizar la belleza de la actriz en una obra que ahora permanece como uno de los grandes tesoros que ella conserva en su lujosa casa y que es sólo clave en la que podría haber sido una legendaria historia de amor.

La pintura de Diego Rivera a Silvia Pinal

Todo comenzó gracias al arquitecto Manuel Rosen, quien construyó la casa de Silvia Pinal en el Pedregal de la Ciudad de México y remodeló la de Diego Rivera ubicada en San Ángel. Él fue el encargado de presentarlos y le sugirió a la actriz que buscara al muralista para que creara una pintura de ella que pudiera tener en la sala de su nueva mansión, así lo relató ella en su libro “Es soy yo” que publicó en 2015.

La pintura de Silvia Pinal que hizo Diego Rivera está valuada en más de 58 millones de pesos. Foto: IG @silvia.pinal.h

De acuerdo con la actriz, se presentó en el estudio de Rivera y le preguntó sobre el costo de la una pintura, a lo que él respondió que no sería más de lo que ella podía pagar. En ese momento el esposo de Frida Kahlo le sugirió un desnudo, pero Pinal se negó debido a que tendría el cuadro en la sala de su casa para que todos sus invitados pudieran apreciarla.

Silvia Pinal ha externado que una vez que Diego Rivera concluyó su obra uno de sus grandes temores era el costo que ésta tenía debido a la fama de la que gozaba el pintor, para su sorpresa él decidió entregársela como un regalo y ahora se considera que la pieza tiene un valor aproximado de 58 millones de pesos: “Y así fue, no me cobró y fue el mejor regalo que me pudo haber dado”.

Silvia Pinal fue musa de artistas como Diego Rivera por su incomparable belleza. Foto: IG @silvia.pinal.h

¿Romance entre Diego Rivera y Silvia Pinal?

Debido a la gran amistad que existió entre Diego Rivera y Silvia Pinal los rumores sobre un romance no se hicieron esperar y aunque la actriz ha señalado en más de una ocasión que nunca existió algo más entre ellos, las cartas que el artista le dedicó dicen lo contrario y esto ha sido apoyado por personas cercanas a ellos que aseguran sí existió más que afecto.

"Todas las mujeres que yo he pintado han sido hermosas. O no las hubiera pintado. Encuentro que el vestido debe escogerlo la modelo, porque el vestido forma parte de su personalidad. Silvia dirá que soy irrespetuoso, ineducado e indiscreto. Pero a mí me gusta ese vestido porque acusa muy bien la forma, aunque yo hubiera deseado pintarla sin él. La belleza no debe ser propiedad privada. Estoy seguro que con Silvia, yo hubiera pintado el desnudo más hermoso del mundo”, dijo en aquel momento Diego Rivera.