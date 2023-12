Robin Williams protagoniza la película más exitosa en Netflix y no es navideña: TRÁILER

Este cierre de año representa una gran oportunidad para ver series y películas que nos inviten a tener un final de ciclo próspero y lleno de reflexiones, además de mensajes positivos, es por esto que a continuación te hacemos la recomendación de una película que triunfa dentro del Top 10 de lo más visto de Netflix.

Se trata de la película "Una mente indomable", o "Good Will Hunting" en inglés; es un drama dirigido por Gus Van Sant, lanzado en 1997, la cual destaca por diferentes motivos y uno de ellos es qué cuenta con un elenco destacado que incluye a Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck y Minnie Driver.

Es una de las cintas más vistas en Netflix. Foto: Netflix

¿De qué trata la película “Una mente indomable”?

La historia sigue a Will Hunting (interpretado por Matt Damon), un joven genio autodidacta con habilidades matemáticas excepcionales. Will trabaja como conserje en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es descubierto por el profesor Gerald Lambeau (interpretado por Stellan Skarsgård) después de resolver un problema matemático extremadamente complejo. A pesar de sus habilidades, Will lucha con su pasado traumático y su incapacidad para conectarse emocionalmente con los demás.

El profesor Lambeau logra que Will evite la cárcel, pero para cumplir con su libertad condicional, debe someterse a terapia psicológica. Es aquí donde entra Sean Maguire (interpretado por Robin Williams), un terapeuta poco convencional y excompañero de clase del profesor Lambeau. A lo largo de las sesiones, se desarrolla una conexión única entre Will y Sean, y Sean ayuda a Will a enfrentar sus demonios internos y a abrirse emocionalmente.

Robin Williams falleció en 2014. Foto: Ig robinwilliams

¿Como es la actuación de Robin Williams?

La actuación de Robin Williams en "Una mente indomable" fue aclamada por la crítica y le valió el premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto. Su interpretación de Sean Maguire es conmovedora, auténtica y profundamente humana. Williams equilibra hábilmente el humor y la emoción, entregando líneas memorables y momentos de gran impacto emocional.

La química entre Williams y Matt Damon, quien también coescribió el guion junto a Ben Affleck, es palpable para el espectador, al tiempo que la relación mentor-estudiante entre los personajes de Williams y Damon es el corazón emocional de la película, y la actuación de Williams agrega capas de complejidad y calidez al personaje de Sean Maguire.

Detalles de “Una mente indomable”

Director: Gus Van Sant

Elenco Principal:

Matt Damon como Will Hunting

Robin Williams como Sean Maguire

Ben Affleck como Chuckie Sullivan

Minnie Driver como Skylar