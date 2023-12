Manelyk González confiesa que pudo perder la vista por este tratamiento estético

Manelyk González, quien es conocida por su exitoso paso por Acapulco Shore, acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio a conocer que pudo haber perdido la vista debido a un tratamiento estético al que se sometió algunos meses, por lo que la modelo y ahora también actriz ofreció todos los pormenores de su estado de salud y confesó si tiene previsto volver al quirófano para realizarse algún nuevo “arreglito estético”.

Estas declaraciones de Manelyk González fueron realizadas durante une entrevista para el programa “Hoy”, en la cual, fue cuestionada sobre las complicaciones de salud que había experimentado durante los últimos meses debido a las consecuencias de un drenaje linfático al que se sometió en Colombia y fue aquí donde la ahora también actriz señaló que ha ido mejorando, sin embargo, confesó que todavía sigue bajo tratamiento médico para deshacer el producto y eliminarlo de su cuerpo.

Cabe señalar que, Manelyk González señaló que existe la posibilidad de acelerar el proceso de recuperación con una cirugía, sin embargo, confesó que esta vía no es la más segura debido a que existe la posibilidad de que dicha operación se complique, además, podría tener consecuencias estéticas por lo que prefiere continuar el tratamiento como lo ha hecho hasta ahora y por ello deberá ser sumamente paciente para que su cuerpo, con la ayuda de medicamento, pueda deshacerse de la sustancia que le provoca hinchazón en uno de sus ojos.

“Sigo en tratamiento, ya estoy mucho mejor, pero sigo en tratamiento, lo que pasa es que podría operarme pero ya me da pavor meterme algo, entonces estoy con medicamento y así ir deshaciendo el producto, paciencia, (el tratamiento sería) como una blefaroplastia, que me abrieran, pero no sabemos si el producto está regado o no, entonces podría salir peor, es como una moneda al aire, entonces prefiero poco a poquito”, expresó Manelyk González, quien en entrevistas anteriores ha señalado que esta situación la hizo temer por su salud y por su carrera.

¿Manelyk González ya prepara su nueva cirugía estética?

En otro momento de la entrevista con el exitoso matutino de Televisa, Manelyk González fue cuestionada si ya tiene pensado regresar al quirófano y sobre la que sería su próxima cirugía estética, sin embargo, la exparticipante de “Los 50” dejó en claro que por ahora no está pensando en ningún tipo de “arreglito”, además, señaló que afrontará valientemente las consecuencias de sus decisiones.

“Cosas invasivas ya no, pero es que mira, también es suerte que te toque y a mí me tocó esta vez y pues ni modo, tengo que afrontar las consecuencias”, sentenció Manelyk González, quien pese a que todavía no puede declararse victoriosa en esta alarmante situación, señaló que se encuentra de mejor ánimo pues ya está preparándose para arrancar el 2024 con una obra de teatro, la cual, marcará su debut oficial en la actuación, por lo que invitó a todos sus seguidores a mantenerse al tanto de sus redes sociales pues es ahí donde estará compartiendo todos los pormenores de la referida obra, de la cual, todavía no puede ofrecer muchos detalles.