La Bebeshita habla de cómo fue su relación con Bellakath en "Enamorándonos": "se peleaba mucho"

Sin duda alguna, uno de los realities shows más polémicos en nuestro país ha sido el de “Enamorándonos”, el cual durante algunas temporadas estuvo bajo la producción de la fallecida Magda Rodríguez y de dónde han salido personajes muy controversiales.

Entre los más famosos ex participantes de este reality show, se encuentran Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” quien actualmente ha participado en varios programas de televisión, así como Bellakath quien es una de las máximas exponentes del reggaetón de nuestro país; ambas mujeres durante su paso por “Enamorándonos” fueron muy polémicas y es una de ellas quien revela cómo fue su relación.

Recientemente, “La bebeshita” dio una entrevista al influencer Antonio Betancourt con quien abrió su corazón y habló de todo, e inevitablemente tuvo que tocar el tema de su paso por “Enamorándonos”, proyecto que la lanzó a la fama.

En dicho programa coincidió con Bellakath por lo que el entrevistador no se quedó con las ganas de saber que tan bien o mal se llevaban ambas mujeres que han causado sensación desde que salieron de dicho reality show.

Ante esto, “La bebeshita” no tuvo problemas en detallar cómo fue su relación con la intérprete de temas como “Reggaetón Champagne” y “La Gatita”, por lo que reveló que la cantante siempre peleaba mucho.

“Es que Katherine se peleaba mucho con otras amigas, entonces, no era tan amiga mía por que se peleaba con mis mejores amigas… entonces, sí le hablaba y sí chismeábamos… pero hace poco le mandé un mensaje para grabar en mi canal y no lo ha visto, ¿qué es eso Katherine?”, comenzó a contar Daniela Alexis

Por otra parte “La bebeshita” dijo sentirse muy orgullosa de ver todo lo que ha logrado Bellakath, pues desde que la conoce sabía de su inquietud por dedicarse a la música, por lo que le es muy grato verla triunfar y saber que es de las exponentes más importantes del reggaetón de nuestro país.

“Le está yendo muy bien y de ella me da orgullo decir oye desde años yo veía que quería hacer música, o sea, tenía ahí como con sus amigos, es lo que le digo a la gente, sean pacientes, luchen, no se frustren que a la primera no jala…si eh está muy cañona”, finalizó La bebeshita