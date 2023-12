Conductora de “Netas Divinas” confiesa que “se le alborotó la hormona” con su primo y su papá la descubrió

La última emisión de "Netas Divinas" estuvo llena de polémicas debido a que las bellas y simpáticas conductoras fueron sometidas a una serie de preguntas bochornosas y una de ellas terminó confesando que en alguna ocasión de su vida “se le alborotó la hormona” con uno de sus primos y lo más penoso del caso es que dicho episodio fue presenciado por su papá, por lo que esta fuerte revelación dio mucho de qué hablar en plataformas digitales.

Como se mencionó antes toda esta polémica se originó en la última emisión de “Netas Divinas” después de que Ángela, la voz oficial del programa, cuestionó al elenco del programa sobre la cosas más alocada o vergonzosa que han hecho con la “hormona alborotada” y la primera en responder fue Paola Rojas quien señaló que, en su caso, fue haber tenido intimidad en una playa y a plena luz del día, sin embargo, señaló que aunque fue muy sexy la experiencia, no recomienda hacerlo debido a las incomodidades que se viven en esa situación, no obstante, cuando llegó el turno de Natalia Téllez hizo la relación que más dio de qué hablar.

Sigue leyendo:

Conductora de “Netas Divinas” confirma que terminó su relación amorosa: “las necesito mucho”

Galilea Montijo revela lo que sus hijos le dijeron cuando les habló de su nuevo novio Isaac Moreno

Natalia Téllez dejó sorprendidas a sus compañeras con su confesión. Foto: IG: netasdivinastv

Natalia Téllez revela que se besó con su primo y su papá la cachó: VIDEO

Antes de iniciar de lleno su anécdota, Natalia Téllez señaló que esta historia ya la ha contado anteriormente por lo que ya la conocen en su familia, sin embargo, mencionó que cada que tiene que contarla no puede evitar sentirse humillada, no obstante, pese a su vergüenza comenzó a contar que hace un tiempo se besó con un primo pensando que nadie los estaba viendo, sin embargo, no fue así pues este incómodo momento fue presenciado por su papá, quien lejos de tener una mala reacción le escribió una nota en la que se mostraba abierto a que le contara cualquier cosa.

Cabe mencionar que, Natalia Téllez también aseguró que fue el alcohol el culpable de que se le “alborotara la hormona” con su primo, además, mencionó que las cosas no pasaron de ese contacto de labios, pero señaló que esta no es la única anécdota de este estilo que tiene por culpa de sus instintos carnales.

“¡Oye Ángela! Bueno, ya había contado que me besé con un primo, no era la hormona, era el alcohol, ya lo he contado, me besé con un primo enfrente de mi papá y me dejó una nota y una taza de café que decía, ‘Natalita, ya sabes que me puedes contar todo’, o sea, tener que contar esto otra vez es muy humillante, pero esto solo fue un beso, tengo muchas historias de hormona alborotada, así que llámenme para más historias”, señaló Natalia Téllez ante el asombro y risas de sus compañeras de Netas Divinas.

Como era de esperarse, esta peculiar anécdota de la excolaboradora de "Hoy" tuvo una gran repercusión en plataformas digitales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto pues por un lado recibió fuertes críticas y hasta burlas sobre este episodio con su primo, sin embargo, algunos otros tomaron el asunto de manera más ligera y realizaron bromas al respecto.