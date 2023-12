Galilea Montijo revela lo que sus hijos le dijeron cuando les habló de su nuevo novio Isaac Moreno

Luego que finalmente, Galilea Montijo e Isaac Moreno hicieron formal su noviazgo en redes sociales, la conductora del programa Hoy compartió lo que sus pequeños hijos le dijeron cuando ésta les platicó sobre su nueva relación, luego que hace tan solo unos meses anunció su divorcio de Fernando Reina.

Y es que, cabe recordar que Galilea Montijo anunció su divorcio al inicio del mes de marzo de este 2023 con un comunicado de prensa, mismo que confirmó en la emisión Hoy de la cual es conductora desde hace varios años, luego de esto, meses más tarde la tapatía fue vista con el entonces desconocido Isaac Moreno en playas mexicanas, a lo que Gali compartió que se estaba dando la oportunidad de conocerlos.

Galilea Montijo es muy feliz a lado de Isaac Moreno

Fue durante la emisión de “Netas Divinas” que las conductoras reconocieron lo guapo que es Isaac Moreno, el nuevo novio de Galilea Montijo y aplaudieron que se haya dado una nueva oportunidad en el amor, por lo que la conductora reveló que antes de hacer público su romance en redes sociales, tuvo que hablarlo con sus tres hijos.

Cabe mencionar que Galilea Montijo, considera a los hijos mayores de su ex esposo Fernando Reina como sus hijos, pues los quiere mucho por lo que tener su opinión sobre su nuevo amor era muy importante para ella, fue así que un día les contó que estaba saliendo con Moreno y la conductora compartió lo que sus pequeños le dijeron.

Gali tiene una gran relación con sus hijastros

Y es que, de acuerdo con Gali, sus hijos Alexis y Claudio de 16 y 13 años fueron quienes tomaron más tranquilos la noticia que ahora está enamorada del modelo español, pues los adolescentes le dijeron que primero es su felicidad.

Sin embargo, su hijo Mateo fue quien de los tres no lo tomó tan bien como sus medios hermanos, pese a esto, la conductora de Hoy reveló que poco a poco su primogénito está entendiendo esta nueva relación.

“En el momento en el que yo se lo platiqué a mis tres niños, por que primer lo platique con ellos, se los platiqué y el grandote me dijo: ‘que bien Gali’, Claudio me dijo: ‘esta bien Gali, mientras tu seas feliz’, Mateo todavía me hace así como ‘mmmm’ lo sigue digiriendo, es más complicado, pero ya lo está entendiendo”, dijo Galilea Montijo