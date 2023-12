Actor de “La Escuelita” revela que nadie le quería dar trabajo y terminó en la serie de “El chapo”

Fue por allá de la década de los 2000’s cuando el programa cómico “La Escuelita VIP” o “Cero en conducta” ganó gran popularidad, debido a la participación de grandes personajes de la comedia como Jorge Ortíz de Pinedo, Luis de Alba, Alfonso Iglesias III, Ruben Cerda, Luis Queli, Homero Ferruzca, entre muchos otros más.

Como todo proyecto, llegó a su fin por lo que los integrantes de este programa comenzaron a buscar trabajos en otros proyectos, para unos fue más sencillos que para otros, incluso, para uno de ellos fue tan complicado despegarse de su personaje de “La Escuelita” que pocos productores lo querían recibir, hasta que llegó al casting indicado y formó parte de la exitosa serie “El Chapo”.

Sigue leyendo:

Homerito: ¿Qué fue del simpático actor de “Cero en conducta”?

El actor de "La Escuelita" fue parte de esta éxittosa serie

Foto: IG @elchapolaserie

En entrevista para un podcast, el actor Homero Ferruzca, recordado por su participación en “Cero en Conducta” y “La Escuelita VIP” como “Homerito Cárdenas”, reveló lo complicado que fue para él encontrar trabajo como actor sin ser recordado como su personaje de la serie cómica producida por Jorge Ortíz de Pinedo.

Y es que, Homero Ferruzca, recordó que recibió muchas respuestas negativas cuando él o su manager iban con algún productor a pedir una oportunidad, y aunque participó en varias telenovelas todos sus personajes tenían un toque de comedia, hasta que llegó su momento de hacer casting para la serie de “El Chapo”, aunque no fue nada sencillo.

Homero es recordado por su personaje "Homerito Cárdenas"

Foto: Cuartoscuro

“Entonces viene el casting para la serie de ‘El Chapo’, una producción de Netflix y Univisión, entonces, habla Elvira Richards con el director del casting y le dice: ‘te voy a mandar para este personaje a Homero Ferruzca’, y le contestan ‘no, no , es homerito, ya te dije no lo quiero ni ver’...” recordó Homero Ferruzca

Pese a la negativa del director de casting de “El Chapo”, la manager de Ferruzca insistió y pidió que lo dejaran presentar la prueba, por lo que el actor se preparó y caracterizó como el personaje al que en un inicio iba a interpretar.

Fue muy difícil que le dieran un personaje que no fuera cómico

Foto: Cuartoscuro

“Yo iba para audicionar para el ‘General Blano’, que aparece en uno o dos capítulos de la serie, yo preparé la escena como si fuera mi examen profesional…llegó al casting, no me dan ningún tipo de…yo salí de ahí pensando que no me iban a contratar…”, recordó Homero Ferruzca