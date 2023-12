Rosita Pelayo: aseguran que la actriz murió sin un peso en sus ahorros y sin la compañía de un familiar cercano

La tarde del sábado 16 de diciembre el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se informara la muerte de la primera actriz, Rosita Pelayo, quien días antes fue hospitalizada de emergencia por las complicaciones que presentó por el cáncer de coló que le fue diagnosticado.

Ante la sorpresiva muerte de la protagonista de la telenovela "La fea más bella" usuarios en redes sociales recordaron que hace un tiempo concedió una entrevista en la que habló de su situación financiera y de sus relaciones familiares. Sus declaraciones conmovieron a muchos seguidores de la farándula.

Alexandra Beffer revela que Rosita Pelayo murió en sus brazos: "le tomé su mano y la estrechó"

Hace unos meses, el pasado mes de agosto, Rosita Pelayo, una de las actrices más queridas en el país, concedió una entrevista para la revista de espectáculos TVyNovelas en la que habló del cáncer de colón que enfrentaba y su reciente situación financiera.

En aquella ocasión la también actriz de teatro confesó que no tenía ningún familiar cercano, pues ante la muerte de su mamá se quedó sola. Recordó que tenía una tenía dos tías, pero lamentablemente no era tan cercana a ellas.

"¡No! Es que yo no tengo gran familia, después que se fue mi mamá me quedé sin nadie", contó.

En otra parte de la plática, Rosita Pelayo confesó que se sometería a tratamiento para superar la enfermedad que le fue diagnosticada. Dijo que una vez que su salud fuera mejor buscaría volver a la industria del entretenimiento ya que lamentablemente se había quedado sin dinero.

"Por supuesto (buscara trabajo). Yo lo que pido es trabajo, por eso me quedé sin dinero, yo nunca he pedido que me regalen nada, lo único que he pedido es que me den trabajo", señaló.