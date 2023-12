La película más taquillera de 2023 llega a HBOMax

La espera terminó: “Barbie” por fin llegó al streaming para que sus millones de seguidores puedan apreciar la cinta, protagonizada por Margot Robbie, durante estas vacaciones de diciembre en la comodidad de su hogar.

La cinta, de casi dos horas de duración, se integra a partir de hoy al catálogo de la plataforma HBOMax, donde se podrá disfrutar sin ningún costo adicional al de la suscripción de la aplicación.

El largometraje, uno de los más exitosos del año, cuenta con la dirección de Greta Gerwig, quien será la presidenta del jurado del Festival de Cannes de 2024, además de las actuaciones de Ryan Gosling, Simu Liu, América Ferrara y la propia Robbie.

Solo en México, “Barbie” recaudó más de 54 millones de dólares, mientras que a nivel global superó ampliamente los mil 400 millones de dólares en ingresos por ventas en taquilla, lo que la coloca como la película más taquillera de este año.

La cinta cuenta con las actuaciones de Ryan Gosling, Margot Robbie y Will Ferrell. Foto: HBO

¿De qué trata “Barbie”?

En el largometraje, una Barbie estereotípica, encarnada por Margot Robbie, comienza a tener algunas preocupaciones que salen de la vida cotidiana en el mundo rosa de la muñeca, como pensar acerca de la muerte.

Con el objetivo de encontrar respuestas, decide encontrarse con los creadores de la muñeca, los cuales se encuentran en un edificio corporativo en el mundo real. Pero, sin saberlo, no va sola, pues el inseparable Ken también viaja hacia este mundo.

"Barbie" es adecuada para todo público. Foto: HBO

“Nunca tuve en mente una frontera entre cosas que están hechas para adultos y cosas que están hechas para niños. Tuve padres que, afortunadamente, me mostraron montones de cosas e incluso algunas veces encontraba un doble placer en las cosas que no entendía bien, porque sentía que eran ventanas a un mundo que estaba comenzando a descubrir”, señaló Gerwig en una entrevista con The New York Times.

“Barbie” ya se encuentra disponible en la plataforma HBOMax.