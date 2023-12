OV7 alista su último concierto en la Arena Ciudad de México para unir generaciones

El grupo mexicano OV7 prepara su concierto de despedida como parte de la gira El gran final, el 14 de diciembre en La Arena Ciudad de México, aunque no saben si es este es el fin, quieren que las cosas fluyan, “no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero creemos que es un buen momento para cerrar un ciclo, fue una decisión que tomamos todos con base al amor y al respeto de nuestros fans”, dijo Óscar Schwebel, integrante de la agrupación.

El también músico aseguró que han disfrutado este proceso y que tras su gira en Estados Unidos quedaron sorprendidos de la variedad de personas que fueron a verlos.

Según Óscar, para la agrupación es muy importante el lugar, “creo que la Arena Ciudad de México es un recinto en el que hemos tenido la fortuna de estar, y es extraordinario y que nos viene bien cerrar ahí un ciclo en un lugar que es tan bello y se escucha tan bonito, tiene muchas virtudes”.

El cantante aseguró que les gustaría dejar un testimonio de lo que han logrado.

“Estamos platicando, hay muchas pelotas en el aire, que todavía no podemos confirmar algo que no está totalmente cerrado, pero si hay muchas cosas que se puedan hacer alrededor de esta última presentación, sería maravilloso dejar este recuento para el recuerdo, estaría padre, no nada más para nosotros sino para nuestros hijos, a lo mejor dentro de 30 años es un material que puedan ver y decir “ay mira cuando mi papá se despidió del grupo”, ojalá se nos haga el cerrar este tipo de dinámicas, de iniciativas como tu bien dices, estamos en pláticas, pero es un hecho que habrá muchas cosas alrededor de la despedida.

Una de las cosas que se abrieron para Óscar durante la pandemia fue la parte de escribir.

“Tuve la oportunidad de escribir un libro, de estar en varios cuartos de escritores para serie de televisión, creo que es una venia que me gustaría seguir explorando, me gusta mucho escribir y disfruto haciéndolo, hay gente en este grupo que le gusta el reflector, yo no soy de ellos, a mi la verdad no me gusta, me gusta estar atrás viendo como suceden las cosas, como dice Fito Páez, me gusta estar al lado del camino, entonces creo que seguir escribiendo es una manera de seguir aportando a mi parte del camino.