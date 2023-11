Nuevo luto en “Hoy”, joven y polémica integrante despide a ser querido: “me dejas un hueco en el corazón”

El programa “Hoy” nuevamente se encuentra vestido de luto debido a que Daniela Parra, una de las integrantes más polémicas de la actual temporada de “Las Estrellas Bailan en ‘Hoy’”, anunció la desafortunada muerte de uno de sus amigos más cercanos, por lo que la influencer utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a su ser querido, el cual, conmovió a todos sus seguidores y compañeros del exitoso matutino de Televisa.

Fue la mañana del miércoles 8 de noviembre cuando Daniela Parra realizó una publicación en Instagram en la que anunció que su amigo “Rob” había fallecido, sin embargo, la hija del actor Héctor “N”, no ofreció más detalles sobre el lamentable deceso del joven y solo se limitó a escribirle un texto para despedirlo, con el cual, conmovió a todos sus seguidores.

Daniela Parra despidió a su amigo Rob con este emotivo mensaje. Foto: IG: dannielaprm

“Mi Rob… me dejas un hueco en el corazón… me enseñas que la vida es fugaz y que nuestro tiempo en la tierra tiene que dejar huella, así como tú lo hiciste. Me cuesta creer aún en tu partida, pero ten por seguro que te llevo en mi corazón para siempre. Nos quedaron pendientes muchas pláticas y juntas para hacer de esta una sociedad mejor. Te prometo amigo, que seguiré con nuestros planes. Nos volveremos a ver. Vuela alto mi Rob”, fue el texto que escribió Daniela Parra.

Daniela Parra cumple en Hoy pese a encontrarse de luto

Luego de dar a conocer la muerte de su amigo “Rob”, Daniela Parra dio una muestra de profesionalismo y pese a su dolor acudió a “Hoy” para cumplir con su participación en “Las Estrellas Bailan en ‘Hoy’”, concurso de baile en el que actualmente hace pareja con Rafa Nieves, no obstante, en el matutino de Televisa no se hizo mención sobre el doloroso momento por el que atraviesa la hija de Héctor “N”, quien se ha convertido en una de las celebridades más polémicas de la farándula por apoyar a su famoso padre, quien actualmente se encuentra en prisión luego de haber sido encontrado culpable de haber cometido el delito de Corrupción de Menores.

Daniela Parra hace pareja con Rafa Nieves en "Las Estrellas Bailan en Hoy". Foto: IG: dannielaprm

Las muertes que han devastado a “Hoy” en los últimos meses

En 2023 ha sido un año sumamente complicado para todos los integrantes de “Hoy” pues además de la oleada de divorcios y separaciones entre los integrantes del elenco principal también han tenido que lidiar con las muertes de algunos colaboradores y personas allegadas a las conductoras estelares.

Algunos de los fallecimientos de este 2023 que más impacto causaron en “Hoy” fueron el del doctor Alfredo Victoria, quien tenía 42 años y de forma recurrente acudía al matutino para dar consejos sobre salud, además, la partida de doña Isabel Martínez, la madre de Andrea Legarreta sacudió a toda la producción del famoso matutino de Televisa pues fue un golpe directo a la conductora estelar del programa, quien tras este duro momento “abandonó” su puesto durante varios días.